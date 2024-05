Hudbu stále vnímám spíš jako mužskou záležitost, říká Tereza Černochová

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zpěvačka Tereza Černochová, která se na hudební scéně pohybuje už víc než dvacet let, kdy začínala v dívčím triu Black Milk, má na kontě svoje třetí sólové album s názvem Slečna náročná a s kapelou Monkey Business nedávno další album dotočila. Jaké to je být sama za sebe a co prožívá, když se jako muzikantka vydává s kůží na trh?