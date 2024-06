RECENZE: Místo panáka heřmánek. Nickelback dělají vše pro to, aby se zalíbili všem

Nickelback na to jdou zostra, jakkoliv to zní jako protimluv. Jako intro pustí do beden skladbu Walk od Pantery, čímž chtějí všem okolo a hlavně asi sami sobě dokázat, že jsou přece jen v jádru tvrdí rockeři. Fajn, ale v konfrontaci s tímhle nekompromisním úderem kladivem do kovadliny zní vše, co se následně line z pódia ještě unyleji a – dámy prominou – zcela vykastrovaně.