Nádor děložního čípku se u mě odhalil pozdě, vzpomíná zpěvačka Fišarová

Paní doktorka mi vysvětlila, že jde o malý a zanedbatelný nález, který většinou po porodu odezní. Když jsem po roce a půl přestala kojit, začalo mi být špatně. Navštívila jsem tedy znovu lékařku a domnívala se, že mi udělá cytologické vyšetření, což se další rok a půl nestalo.

Teprve když jsem jí v ordinaci téměř zkolabovala, konečně viděla, v jak kritickém stavu jsem já i můj nález. Vědomí, že jsem se snažila nic nezanedbat, a nakonec to stejně dopadlo takto, pro mě bylo hodně náročné.

Víra v sebe i druhé

Synovi bylo v té době dva a půl roku. Hodně jsem brečela a přemýšlela, co to se mnou vlastně dělá. Pak jsem si řekla, že se musím sama vnitřně rozhodnout, co vlastně chci, a něco s tím udělat.

Začala jsem si hledat informace a hlavně lékaře, kterému budu věřit. Vyšetření ukázala, že jde o zhoubný nádor děložního čípku ve třetím stadiu. Prožila jsem chvíle, kdy lékaři po přečtení mého nálezu klopili oči a takzvaně nic neslibovali. Já jsem ale potřebovala, aby věřili tomu, co budou dělat. Zásadní zpráva byla, že je nádor izolovaný.

Díky své lékařce jsem oslovila přednostu dnešní Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, profesora Davida Cibulu, a ten mi nabídl operaci. A řekl zásadní větu: „Je to náročné, ale zvládneme to.“ Poslal mě k profesorce Fischerové na expertní ultrazvukové vyšetření, které také potvrdilo možnost chirurgického zákroku, proto rovnou následovalo předoperační vyšetření. Hodně mě v tu dobu vedla intuice – najednou jsem věděla, co mám dělat, a věřila jsem celému procesu, hlavně panu profesorovi.

Až na úplném dně

Rozhodla jsem se pro odstranění dělohy, ale při rekonvalescenci nastaly komplikace. Praskl mi močovod, takže jsem měla dva měsíce vývod z ledviny, pak ještě následovala rekonstrukce močovodu. To pro mě bylo skutečné dno, největší šok a krize – protože už jsem byla vnitřně nastavená na to, že vše postupuje kupředu.

Ale osud to někdy prostě vymyslí jinak a já zase nevěděla, co mě bude čekat. Potom už to pro mě bylo takové odpočítávání hadiček, které ze mě trčely a kterých mě lékaři postupně zbavovali.

Je to už devět let a pořád chodím na kontroly, občas se na ně i vnucuju. K mému životu už tento postoj patří, zvykla jsem si na něj a nevyčítám si ho. Ani pan profesor mi ho nevyčítá a nikdy mě neodmítne, vždy mě svědomitě vyšetří. Má absolutní respekt vůči mým obavám a já jsem za to velmi vděčná.

Doma bylo veselo

Největší oporou mi byli rodiče, hlavním vnitřním pohonem syn. Sestra všeho nechala a půl roku se o mě doma starala. Zajišťovala i to, aby doma bylo opravdu veselo. V tomhle období jsme se hodně nasmáli.

To, že o své zkušenosti dnes můžu mluvit – věřím, že jako zdravá žena –, je pro mě velký úspěch. Jsem si vědoma malicherností a hloupostí, jimiž se lidé běžně zaobírají, a už je neřeším. Úspěch není nikdy záležitostí a zásluhou samotného jedince – vždycky za ním stojí kopa lidí. Já jsem takových dobrých bytostí měla kolem sebe naštěstí spoustu.