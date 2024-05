Nejsem Adam, ale Šimon, musí občas Mišíkův bubeník vysvětlovat fanouškům

„Fungujeme jako normální kapela, nejsme tedy jen doprovod populární osobnosti. Adam je tvořivý, pracovitý a sympatický člověk,“ potvrdil mladý bubeník.

V kolika letech jste se dostal k hudbě? Bicí nástroje vás zaujaly od začátku?

K hudbě jsem se dostal poměrně brzy, a to díky sourozencům. Nejstarší sestra se hudbě nevěnovala, ale bratr se učil hrát na kytaru, a druhá sestra na flétnu. Že se učí hrát, se mi moc líbilo, a tak jsem to chtěl vyzkoušet také. Bicí nebyly můj první nástroj, začínal jsem na kytaru. Hru na kytaru přerušilo zranění ruky, po jehož zahojení už jsem přesedlal na bubny. Na bicí se učím od šesti nebo sedmi let.

Myslíte že je výhoda začít bubnovat už v raném věku?

Za mě určitě ano. Děti jsou velmi učenlivé, dobře vnímají rytmus, a mají na osvojení nástroje cit a kapacitu. Díky tomu, že jsem začal v útlém věku, jsem získal i určitý náskok před jinými bubeníky. Od cvičení na bicí mě v dětství nic neodvádělo, což by možná v pubertě hrozilo (úsměv).

Jste samouk, nebo jste navštěvoval učitele?

Na kytaru jsem navštěvoval hodiny na základní umělecké škole. Na bicí nástroje jsem chodil také do hudební školy. Podle mě je to jedině dobře. Díky učiteli jsem se vyvaroval různých chyb a nešvarů, které si někdy samouci osvojí. Později se jich pak hůře zbavuje. Měl jsem štěstí na učitele. I díky němu jsem u bubnů vydržel. Učitel bicích nástrojů Vítězslav Kováč, ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, byl pro mě i hudebním vzorem. Ukázal mi různé žánry muziky, a motivoval mě ke cvičení na nástroj. Také jsme společně zaznamenali úspěchy na některých bubenických soutěžích. Dodnes jsme spolu v kontaktu, a jsem za to moc rád.

Jakou hudbu jste v dětství poslouchal? Který žánr vás bavil?

Prošel jsem si etapou rocku a metalu, ale vždy se mi líbilo také funky nebo pop. Můj učitel Víťa Kováč mě motivoval, abych se seznámil s různými žánry. Myslím, že je pro bubeníka výhoda, když se orientuje i v klasice, jazzu, funky, a nezůstává zaměřený třeba jen na metal.

Každý muzikant sní i o účinkování v kapelách. Jaké byly vaše první hudební skupiny?

Koncertování mě samozřejmě také lákalo. Začátky jsem si prožil s bubenickým souborem, se kterým jsme vystupovali na nejrůznějších akcích. První vážnější kapela se jmenovala Stripes of Glory. Tam jsem hrál se staršími kamarády zhruba osm let. Později jsem účinkoval s karlovarskou kapelou Ben Dover. S tou jsme začali jezdit i mimo karlovarský region. Měli jsme docela slušně našlápnuto, ale různé pracovní, studijní a další záležitosti nakonec vedly k zániku kapely. Jsem rád, že jsme se Stripes of Glory a Ben Dover skládali vlastní písničky, nehráli jsme převzaté skladby. To mi hodně pomohlo v utváření vlastního stylu bubnování.

Širší veřejnost vás zaznamenala v kapele zpěvačky Nelly Řehořové. Jak jste se dostal k účinkování s touto popovou interpretkou?

V Karlových Varech jsem dokončoval gymnázium a zvažoval jsem, zda půjdu na konzervatoř, či vysokou školu. Nakonec jsem nechtěl sázet jen na muziku, a rozhodl jsem se pro studium oboru informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze. Shodou náhod jsem se tehdy od kamarádů z kapely mého bráchy dozvěděl, že mladá talentovaná zpěvačka Nelly hledá muzikanty. Přihlásil jsem se do konkurzu. Konalo se několik zkoušek a nakonec jsem místo získal. Byla to zase jiná zkušenost. Podmínky byly profesionálnější, točily se například videoklipy. Byla to zajímavá etapa, na kterou velmi rád vzpomínám.

Šimon Sajner (druhý zprava) z Karlových Varů prošel nejrůznějšími kapelami a dosáhl i úspěchů na bubenických soutěžích. Nyní vystupuje s kapelou zpěváka a herce Adama Mišíka.

V posledních letech hrajete s populárním zpěvákem a hercem Adamem Mišíkem. Jak vaše spolupráce začala?

Účinkování s Adamem má návaznost právě na Nelly. Adam tehdy sháněl nové členy kapely, a tak jsme s muzikanty od Nelly začali koncertovat i s ním. Ze začátku jsme hráli s oběma účinkujícími, nyní už pouze s Adamem. Tato spolupráce začala zhruba v letech 2018, 2019.

Adam Mišík už byl v té době známý z filmů a rádií. Neměl jste ze spolupráce s takto známou osobností obavy?

Než jsme se poznali blíž, tak určitě trochu ano. Adam už byl populární a nevěděl jsem, jak se bude chovat. Ale projevil se od začátku jako sympatický tvořivý kluk a zpěvák, který si na nic nehrál. To na mě hodně zafungovalo. Cítil jsem se jako v normální kapele, ne pouze jako doprovod známé tváře. Legrační bylo, že si nás na prvních koncertech fanoušci s Adamem docela často pletli (smích). Prý jsme si vizuálně celkem podobní (úsměv). Vždy jsem snil, že budu hrát písničky, které budou mít u publika ohlas. Zkrátka, že bude někoho zajímat, co děláme. To se mi v Adamově kapele podařilo. Je to vlastně takový splněný muzikantský sen.

Co je pro vás na spolupráci s Adamem Mišíkem nejzajímavější?

Líbí se mi, že jezdíme na řadu akcí pro široké publikum. Hrajeme na festivalech, slavnostech i v klubech. Je to pro mě obrovská zkušenost. Co mě hodně baví po hudební stránce, jsou aranže písniček. Skladby jsou producentsky vyšperkované pro potřeby videoklipů, rádií a my je pak s kapelou musíme na koncertech podat tak, aby jim nic nechybělo. To je velká výzva, a skutečně mě to hodně baví.

Adam Mišík není ušetřen zájmu bulváru. Zároveň je někdy srovnáván se svým slavným otcem. Narážíte u publika na to, že diváky musíte přesvědčit, že Adam není jen „hvězdička“ z televize, ale originální zpěvák s dobrou kapelou v zádech?

Někdy se s předsudky setkáváme. O to větší máme radost, když lidi na koncertě získáme na naši stranu. Občas za námi po vystoupení přijdou starší rockeři, kteří říkají, že čekali laciný popík, ale nakonec se jim koncert moc líbil. To je pro nás velká odměna. Myslím, že i Adama těší, že si získal kladné ohlasy vlastní pílí, talentem a pracovitostí.

Máte nějaký koncert, na který mimořádně rád vzpomínáte?

Koncertů už bylo hodně, ale aktuálně si stále uchovávám krásný zážitek z našeho vystoupení ve vyprodaném pražském klubu Roxy. Na velkých festivalech nemáte přehled, kolik fanoušků přišlo přímo na vás. Naopak Roxy bylo samostatným koncertem Adama Mišíka s kapelou, a diváci přišli na naši show. Z toho jsme měli neskutečnou radost. Koncert provázelo hodně příprav, stresu a je úžasné, že se to nakonec povedlo. Bylo to fantastické.

Máte vysněnou kapelu nebo zpěváka, s kterým byste chtěl spolupracovat?

Jsme moc spokojený, jak je to nyní s Adamem a kapelou. Jdeme dopředu, fanoušků a koncertů přibývá, tak si jen přeji, ať nám to vydrží co nejdéle. Jsme skvělá parta, navštěvujeme se i mimo koncerty, atmosféra je parádní. Jak už jsem zmiňoval, fungujeme jako parta a Adam je jeden z nás. Neměnil bych. Hodně mě ale zaujal koncert švédské zpěvačky Zary Larsson. V Praze vystupovala před Edem Sheeranem. Její hudba, zpěv, kapela, i hra bubeníka se mi velice líbila. S ní bych si někdy zahrál rád (úsměv).

Jste z Karlových Varů. Budou mít fanoušci z Karlovarska šanci vás s Adamem Mišíkem někde v okolí slyšet?

I když nyní trávím většinu času v Praze, srdcem jsem stále Karlovarák. Na koncerty ve Varech se vždy velmi těším. Letos bychom měli vystoupit v rámci Mezinárodního filmového festivalu. Podrobnosti se fanoušci ještě určitě dozvědí.

Šimon Sajner věk : 25 let

narozen v Karlových Varech

žije v Praze

studuje obor IT na VŠE Praha

hraje na bicí v kapele Adama Mišíka

Máte nějakou radu pro začínající bubeníky?

Jsem ještě poměrně mladý, tak nevím, zda jsem na rady ten správný člověk (smích). Určitě bych ale doporučil, aby zájemci o hru na bicí zkusili chodit například do základní umělecké školy. Samozřejmě se dá spoustu věcí naučit i jako samouk, ale učitel bicích vysvětlí základy, poradí, jak správně držet paličky a jak předejít různým začátečnickým chybám. Zároveň je větší šance, že člověk u hudby vydrží, když má někoho, kdo ho motivuje.

Neplánujete, že byste také hru na bicí vyučoval?

V současnosti učím některé své kamarády (úsměv). Čili je možné, že se tomu časem budu věnovat i aktivněji. Aktuálně ale ještě dodělávám školu, pracuji a pravidelně koncertujeme s Adamem. Rozhodně učení ale do budoucna nevylučuji.