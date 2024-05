Manuál pro voliče k volbám do Evropského parlamentu

1. Kdy se volí

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 7. června a v sobotu 8. června. V pátek budou mít voliči možnost odevzdat svůj hlas od 14 do 22 hodin, v sobotu budou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.

2. Kdo může volit

Poslance Evropského parlamentu může volit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl plnoletosti a má volební právo. Překážkou v tzv. výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti. Hlasovat mohou i vězni ve výkonu trestu.

Voleb se mohou zúčastnit i občané EU, kteří jsou na území Česka registrováni k přechodnému nebo trvalému pobytu. K jejich registraci ale musí dojít alespoň 45 dní před volbami.

Aby mohl volič odevzdat hlas, musí být zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který vede příslušný obecní úřad nebo městský úřad. Děje se tak automaticky. Seznam hraje důležitou roli jen v případě, pokud se občan po 28. dubnu přestěhuje.

Pak je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnut ze seznamu. Toto potvrzení musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024. Lze to také učinit ve volební místnosti v místě nového bydliště.

V eurovolbách nelze volit ze zahraničí.

3. Kde můžeme volit

Do Evropského parlamentu lze hlasovat ve volební místnosti na území obce, kde je volič zapsán v seznamu voličů. Konkrétně pak hlasuje v okrsku podle místa svého bydliště.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, lze požádat obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Není k tomu ale vytvořen předepsaný formulář. Prohlášení lze učinit písemně i telefonicky. Okrsková volební komise však může vyslat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci jejich volebního okrsku.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud má voličský průkaz. O ten lze požádat osobně, písemně nebo elektronickou formou.

Písemná žádost musí být doručena nejpozději do pátku 31. května. Do stejného termínu je nutné na obecní úřad v místě trvalého pobytu poslat žádost datovou schránkou. Průkaz by pak měl dorazit poštou. Osobně si ho lze zajistit nejpozději dva dny před začátkem voleb.

4. Jak hlasovat

Kolik europoslanců se volí a kde v Evropě jsou volby povinné? Češi budou volit 21 europoslanců. Česká republika je jedním volebním obvodem. Strany musí k zisku mandátu překonat pětiprocentní hranici. Celkem se volí 720 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby povinné pro všechny občany.

Hlasovací lístky dostanou voliči do svých schránek nejpozději tři dny před dnem voleb. Hlasovat lze jen osobně a zastoupení není přípustné. Je třeba prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo pasem.

Hlasovací lístky jsou k dispozici i ve volební místnosti.

Volič může udělit dva preferenční hlasy zakroužkováním. Jiné úpravy hlasovacího lístku neplatí.

Za plentou musí být volič sám. Pokud nemůže kvůli tělesné vadě upravit hlasovací lístek, může mu za plentou pomoct jiný volič, ale ne člen volební komise.

5. Výsledky

Výsledky voleb budou známé až v neděli, protože v některých zemích EU jsou volební místnosti otevřené celý víkend. Nejdéle hlasuje Itálie. Výsledky Český statistický úřad uvolní ve 23:00.