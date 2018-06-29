Antonín Staněk

  aktualizováno  6. října 2025 11:44
Vysokoškolský pedagog Antonín Staněk převezme v Europarlamentu mandát za Filipa Turka, který byl v říjnu 2025 zvolen do české Sněmovny. V letech 2014 až 2018 byl primátorem Olomouce. V červnu 2018 ho prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem kultury za ČSSD. Funkci zastával do července 2019.
Tehdejší proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byl v komunálních volbách v roce 2014 lídrem kandidátky ČSSD v Olomouci.

V letech 2017 až 2021 byl poslancem za ČSSD.

V únoru 2018 na mimořádném sjezdu ČSSD kandidoval na předsedu strany. Získal však pouze 21 hlasů a neuspěl. V dubnu se pak ucházel o post místopředsedy strany.

V září 2022 ho hnutí Přísaha vyslalo do senátních voleb, neuspěl už v prvním kole. V evropských volbách v roce 2024 kandidovala Přísaha spolu s Motoristy. Staněk obsadil čtvrté místo.

Antonín Staněk se angažoval i ve svazu házené.

Je ženatý, má syna.

Základní informace:

* 2. března 1966, Olomouc

Univerzita musí nahrazovat výuku, kterou zanedbal exministr kultury Staněk

Primátor se stal i poslancem. Teď nevyloučil, že opět zabojuje o radnici

Do Sněmovny zvolený hejtman i primátor chtějí obě funkce, starosta váhá

Olomoucká „koalice bez vítěze“ zvolila primátorem Antonína Staňka

BABIŠOVA VLÁDA JMENOVANÁ 27. 6. 2018

Předseda: Andrej Babiš

Ministři: Alena Schillerová, Jan Hamáček, Richard Brabec, Petr Krčál (od července 2018 Jana Maláčová), Adam Vojtěch, Robert Plaga, Klára Dostálová, Miroslav Toman, Antonín Staněk, Marta Nováková (od dubna 2019 Karel Havlíček), Dan Ťok (od dubna 2019 Vladimír Kremlík), Taťána Malá (od července 2018 Jan Kněžínek, od dubna 2019 Marie Benešová), Lubomír Metnar, od října 2018 Tomáš Petříček

Poslanec Parlamentu České republiky Antonín Staněk přichází na slavnostní...

