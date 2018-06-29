Antonín Staněk
Tehdejší proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byl v komunálních volbách v roce 2014 lídrem kandidátky ČSSD v Olomouci.
V letech 2017 až 2021 byl poslancem za ČSSD.
V únoru 2018 na mimořádném sjezdu ČSSD kandidoval na předsedu strany. Získal však pouze 21 hlasů a neuspěl. V dubnu se pak ucházel o post místopředsedy strany.
V září 2022 ho hnutí Přísaha vyslalo do senátních voleb, neuspěl už v prvním kole. V evropských volbách v roce 2024 kandidovala Přísaha spolu s Motoristy. Staněk obsadil čtvrté místo.
Antonín Staněk se angažoval i ve svazu házené.
Je ženatý, má syna.
* 2. března 1966, Olomouc
BABIŠOVA VLÁDA JMENOVANÁ 27. 6. 2018
Předseda: Andrej Babiš
Ministři: Alena Schillerová, Jan Hamáček, Richard Brabec, Petr Krčál (od července 2018 Jana Maláčová), Adam Vojtěch, Robert Plaga, Klára Dostálová, Miroslav Toman, Antonín Staněk, Marta Nováková (od dubna 2019 Karel Havlíček), Dan Ťok (od dubna 2019 Vladimír Kremlík), Taťána Malá (od července 2018 Jan Kněžínek, od dubna 2019 Marie Benešová), Lubomír Metnar, od října 2018 Tomáš Petříček