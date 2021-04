Hudební průmysl nového ministra kultury vítá, umělci nikoliv

„Asociace hudebního průmyslu vítá případnou personální změnu na pozici ministra kultury. Stávající ministr Lubomír Zaorálek pojal své dosavadní působení ve funkci jako výkon ministra dotované kultury. Kultura se však správně nedělí na dotovanou a nedotovanou, ale na dobrou a špatnou. Případně na navštěvovanou a divácky neatraktivní. Tu první konzumují statisíce lidí. Z jimi zaplacených vstupenek se odvádí daně, ze kterých je pak financována ta druhá.



Tento princip je značně pochybný sám o sobě. V době koronavirové krize, která celý kulturní život zcela paralyzovala, je však navíc mimořádně nespravedlivý a destruktivní pro celý kulturní průmysl. Jakákoli selektivní podpora ve prospěch dotované kultury v aktuální době ještě více zvýrazňuje dosavadní nepoměr, kdy některé žánrově podobné akce s pomocí dotací vždy končí ekonomickou ztrátou a jiné bez dotací končí ziskem.

Lubomír Zaorálek, resp Ministerstvo kultury, si v rámci výkonu své funkce vytyčil za cíl dotovaným ještě přidat a nás nedotované, dlouhodobě zcela cíleně opomíjel, protože jsme si podle jeho slov dovolili udělat z kultury byznys.“



V prohlášení dále stojí, že Asociace hudebního průmyslu věří, že nový ministr tento nespravedlivý a morálně i ekonomicky jakkoliv neospravedlnitelný přístup změní, zaměří se při plánovaném rozjezdu na plošná opatření, které nepomohou jen některým, ale všem subjektům v kultuře a bude ke všem subjektům pohybujícím se v oblasti kulturního průmyslu přistupovat na základě principu rovnosti forem vlastnictví a v souladu s platným kompetenčním zákonem.



Skeptičtěji se na výměnu ministra kultury dívá spisovatel František Kotleta: „Čekat v tuto chvíli od ministra kultury nějaké zásadní změny nebo přínos může jen autor pohádek, ne spisovatel sci-fi. Celá kulturní branže je ve velmi otřeseném stavu, a ať už měl člověk k Lubomíru Zaorálkovi jakékoliv výtky, alespoň představoval nějakou stabilitu. Obávám se, že naprosto zbytečná výměna ministra jen přispěje ještě k větší rezignaci a existenciální depresi lidí od kultury, protože to ukazuje, že celá kultura je pro vládu asi tak důležitá jako hledání Olgoje Chorchoje v poušti Gobi.“

Pochyby vyjadřuje i režisér Roman Vávra: O Janu Birkem vím jen tolik, že kultuře se nikdy nevěnoval, své zájmy hájil na úrovni česko-čínských vztahů a že podle názoru pana prezidenta ,by byl vynikajícím ministrem kultury’. Já si to překládám tak, že by byl druhým ,vynikajícím‘ Antonínem Staňkem. Podle aktuálních zpráv však vidím, že Lubomír Zaorálek tak svolný s výměnou postů není, což by byla tak překvapivá informace, že bych současnému ministrovi snad i fandil,“ soudí autor filmů Čert ví proč nebo Co chytneš v žitě.