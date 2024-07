Zemřel Bob Newhart, Sheldonův hrdina z Teorie velkého třesku

Organizátoři slovenského hudebního festivalu Pohoda po páteční silné bouři předčasně ukončili letošní ročník. Oznámili to na sociálních sítích. Silný vichr provázející bouřku shodil jeden z velkých...

Autorka úspěšných knih Zápisník alkoholičky i Zápisník abstinentky Michaela Duffková už několik let abstinuje a pomáhá závislým na legálních drogách, podobně jako byla v době rodičovského volna tři a...

Homer to předpověděl před 28 lety. Cypress Hill si zahráli s londýnskými symfoniky

Seriál The Simpsons to předpověděl už před 28 lety a ve středu se to stalo realitou. Hip-hopové uskupení Cypress Hill spojilo síly a vystoupilo na jednom koncertě spolu s Londýnským symfonickým...