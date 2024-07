Druhá nejvtipnější žena internetu po Aleně Schillerové? Snad mi to zůstane, říká Tali

„Mám pocit, že ten vtip nestárne, ale samozřejmě uvidíme, jak dlouho mi vydrží,“ dodává. S Alenou Schillerovou se na Instagramu vzájemně sledují, do případné spolupráce s bývalou ministryní financí by však Tali nešla. „Nerada odmítám lidi, tak doufám, že taková nabídka ani nikdy nepřijde,“ říká.

Na Instagramu Natálii sleduje přes devadesát tisíc uživatelů. Dá se srovnat radost z odezvy na její tvorbu, kterou má na sítích s tou, kterou zažívá během živých vystoupení? „Když jsem s lidmi v jedné místnosti a vidím jim do očí, tak je to mnohem intenzivnější prožitek, než když vidím, že je nějaký můj vtip virální. Samozřejmě mě to těší, ale nemá to takovou hodnotu, jako když se pak s lidmi můžu bavit,“ vysvětluje.

Přijmout trapnost osvobozuje

Výsadou a možná i nutnou výbavou (nejen) komiků je přijmutí vlastní trapnosti. Možnosti, že ztrapnit se vlastně člověk může kdekoliv a kdekoliv. „Jakmile jednou trapnost přijmeš jako součást svého lidství a osobnosti, tak tě to hrozně osvobodí. Teď mě napadá, že bych mohla udělat nějaké semináře trapnosti, kdy bychom se navzájem záměrně uváděli do trapných situací, protože čím víc se to člověku děje, tím snáz s tím pak pracuje, když se to stane skutečném životě,“ popisuje.

Případné negativní reakce sledujících si k tělu příliš nepouští. „Mě to vlastně moc nemrzí. S nažím k tomu přistupovat s empatií. Že si prostě představuju toho člověka, co něco napsal a říkám si: tak on si tady asi snaží zlepšit den tím, že mi napíše, že jsem trapná a ošklivá. Tak jestli mu to pomůže...,“ říká. Neznamená to však, že by se neozvala, když jí někteří uživatelé navrhují zvětšení prsou nebo si ji potají fotí v metru a fotky jí pak posílají.

„Nerozumím tomu, je to pro mě fakt jako z jiného světa... Jednomu pánovi jsem pak napsala, že by se měl naučit ovládat a že nemusí napsat úplně všechno, co si pomyslí,“ dodává.

Řeč přišla i na pořad Na lovu. „Já jsem přítomna na natáčecích dnech, kterým předchází příprava z domova. Kouknu na to, jaké budeme mít soutěžící, najdu si v jejich dotaznících nějaké vtipné momenty a vymyslím, o čem by se tak mohli s Ondrou (Ondřej Sokol, moderátor Na lovu, pozn. red.) bavit,“ přibližuje

„Na place jsem mu pak k ruce a vždycky ho brífuju nebo navrhuju fóry. Je to mistrný improvizátor,“ říká. Dá se s ním udržet tempo? „Vždycky jste dva kroky pozadu... Ale s tím se člověk musí smířit. Strašně ráda pracuju s lidmi, kteří jsou chytřejší a vtipnější a lepší než já v různých věcech. Je to nejlepší škola a inspirace,“ přibližuje Natálie.

V rozhovoru se dál dozvíte více o slam poetry: v čem spočívá jako performativní umění i jako soutěžní disciplína. Natálie taky zavzpomínala, jaký byl křest její nové desky Kvalitní umění a v čem pro ni obecně spočívá dobré umění. Dál pokračuje také vhled do zákulisí Na lovu a na závěr se dozvíte, jak se jí povedlo stát součástí programu, který organizátoři připravili před víkendové vystoupení Eda Sheerana.