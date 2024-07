Bez smlouvy a za málo peněz. Ukrajinci v Česku padají do pasti práce načerno

Když přišel dva roky před válkou na Ukrajině pětatřicetiletý Ukrajinec Oleksij S. do České republiky, měl tu už vše zařízené. Pracovní povolení, doklady, ubytování i práci. Postaral se o to jeho „šéf“, chcete-li mafián. S partou dalších Ukrajinců nastoupil v Plzni ke stavební firmě. Mělo to jediný háček, z peněz, které vydělal, viděl jen polovinu. Přesně 180 korun na hodinu, zbytek zůstal jeho šéfovi.

Drtivá většina Ukrajinců, odkojená korupčním oligarchistickým postsovětským systémem své vlasti, si hledá práci přes nelegální agentury vedené svými krajany, přes svoji ukrajinskou mafii a přes obchodníky s lidmi. Oni v tom vyrostli. Radovan Burkovič prezident Asociace pracovních agentur