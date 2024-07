Zemřela zpěvačka Evelyn Thomasová. Její hit bořil diskotéky v Německu

O úmrtí Thomasové píše deník Bild.

Thomasová zemřela v sobotu, její skon oznámila její dcera. „Odpočívej v pokoji, maminko,“ napsala Kimberley Thomasová na Instagramu. Bild s odkazem na zahraniční zdroje uvádí, že Thomasová podlehla rakovině.

Zpěvačka se proslavila v roce 1984 diskotékovým songem High Energy. Píseň ve stylu funku a techna se dostala i do čela německé hitparády a na 5. místo britské hitparády. Píseň o jedenáct let později v cover verzi vydala skupina Erasure.

Na zpěvačku zavzpomínal také producent a skladatel Ian Levien, který s mladou zpěvačkou podepsal kontrakt v 70. letech.

„High Energy byla napsána speciálně pro ni a nikdo na světě by ji nezazpíval tak jako ona. Prodali jsme 7 milionů desek po celém světě. Byl to největší hit v mé 50leté kariéře,“ uvedl Levien na Facebooku.

Zpěvačka později interpretovala skladby Masquerade či Standing at Crossreads, ale ty na úspěch High Energy už nedosáhly.

Evelyn Thomasová vydala čtyři alba. V roce 1978 debutovala deskou I Wanna Make It on My Own, o rok později následovala Have a Little Faith in Me, v roce 1984 vydala kolekci High Energy a poté Standing at the Crossroads (1986).