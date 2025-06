„Areál u jezera Most nabízí nejen krásné prostředí s vodní plochou a kvalitním zázemím, ale také možnost dlouhodobě budovat unikátní festivalové místo,“ vysvětluje organizátor festivalu Jan Vondráček.

Pořadatelé plánují využít i sepětí s německým Saskem, rovněž v souvislosti s faktem, že nedaleký Chemnitz je v roce 2025 hlavním evropským městem kultury a drum & bass má silné podhoubí také v Drážďanech.

Let It Roll servíruje víc než 150 vystoupení

Party desatero: Užívání alkoholu a drog nikdy není bez rizika. Pij dostatek vody a vždy se dobře najez. Mysli na sebe, postarej se o ostatní - všichni jsme jedna rodina. Když se necítíš dobře, zpomal a odpočiň si. Nepřekračuj své limity, buď zodpovědný. Máš jenom jedny uši, chraň si svůj sluch. Nos špunty do uší. Security tým dbá na bezpečnost vás všech, respektuj jejich rozhodnutí. Nikdy neužívej drogy nebo alkohol, pokud máš řídit. Dávej si pozor na své věci, šatna je zde pro tebe. Bezpečnost nás všech je odpovědností všech.

Jedním z nejočekávanějších momentů Let It Roll je vystoupení Koven a A.M.C., kteří letos mimochodem zahrají také na začátku července na festivalu Beats for Love v Ostravě.

Zpěvačka Katie z projektu Koven se nejprve představí ve své samostatné show a následně předá pomyslnou štafetu svému snoubenci Alexi Calvertovi (A.M.C), který vystoupí v exkluzivním devadesátiminutovém setu.

Na festivalu se objeví také jména jako Dimension, Hedex, Andy C, Sub Focus, Netsky, vokalistka Emily Makis nebo reprezentant dancefloor soundu Metrik. Milovníci neurofunku se mohou těšit na účast umělců jako Agressor Bunx, Burr Oak nebo Eatbrain.

Festival letos rozšiřuje i koncept stage takeoverů, kdy si vybrané noci vezmou pod taktovku špičkové značky jako Elevate Records, DARKMTTR či CruCast. Ty s sebou přivezou nejen své headlinery, ale i specifický zvuk a vizuální identitu.

Snímek z festivalu Let It Roll

Novinkou letošního ročníku bude čtvrteční otevření hlavní festivalové stage, která v minulých letech startovala programem až v pátek. Letos festival odstartuje naplno už první den. Páteční večer pak zakončí návrat populární Top 10 show, jejíž podobu opět ovlivní hlasování fanoušků.

Na své si přijdou i fanoušci domácí scény, představí se nejlepší čeští a slovenští umělci daného žánru. K dispozici bude návštěvníkům skate rampa, workout zóna na cvičení a pestrý doprovodný program včetně přednášek, tanečních soutěží a dalších aktivit.

Jak se dostat do areálu? Shuttle autobusy z Prahy Nástupiště budou označena vlajkami LIR už 30 minut před příjezdem autobusu. Nacházejí se na ulici Wilsonova hned u východu z budovy hlavního nádraží a na letišti v druhé řadě nástupišť pro autobusy mezi terminálem 1 a parkovištěm. Podívejte se na jízdní řád. Vlakem Do Mostu se můžete vydat vlakem z Prahy-Hlavního nádraží nebo z Nádraží Holešovice. V Mostě lze následně využít MHD (bus číslo 16), která vás zaveze až k jezeru (zastávka Most, Jezero Most). Autobusem Z autobusového nádraží Florenc či Hradčanská do Mostu a odtud opět autobusem číslo 16 na zastávku Most, Jezero Most. Autem Zadejte do navigace souřadnice GPS: 50.526617, 13.648818. V okolí festivalu vás spolehlivě navede festivalové značení. Plánujete-li parkovat ve festivalovém areálu, nezapomeňte si koupit předem lístek na parkování. To platí i pro motorky. Na kole V areálu budou k dispozici stojany, nezapomeňte si zámek.

Festival myslí na obyvatele Mostu i přírodu

Organizátoři Let It Roll kladou důraz na společenskou odpovědnost. Samozřejmostí jsou vratné kelímky, šetrné hospodaření s vodou a snaha minimalizovat dopady na místní obyvatele. „Zvuková aparatura bude navržena odborníky tak, aby minimalizovala hluk v okolí. Pláže u jezera zůstanou během festivalu přístupné veřejnosti,“ říká Vondráček.

Tým zajišťující prodej na festivalu Let It Roll čítá dvacet lidí, kteří dělají na dvě směny.

Na bezpečnost hostů dohlíží letos také strážníci. Tentokrát k tomu mají k dispozici i člun. Pořadatelé budou spolupracovat s hasiči, záchrannou službou a policisty. U vody budou plavčíci. Velké pódium se staví tak, aby odolalo povětrnostním vlivům, a pořadatelé jsou připraveni na různé rozmary počasí.

„Máme tradičně odolné fanoušky, ale můžeme v mimořádných situacích festival po dobu nezbytně nutnou přerušit,“ doplnil Vondráček. Práce na místě začnou tři týdny před festivalem a kemp se otevře den před zahájením.

Co vědět před odjezdem na Let It Roll? Vstupenky: Celofestivalová vstupenka aktuálně stojí 4 600 Kč, jednodenní lístek vyjde na 1 990 Kč. „Ticket comfort“ za 6 600 Kč zahrnuje speciální vstup do areálu bez fronty, vstup na platformu s výhledem na hlavní stage, bar a samostatné keramické toalety v blízkosti platformy.

Celofestivalová vstupenka aktuálně stojí 4 600 Kč, jednodenní lístek vyjde na 1 990 Kč. „Ticket comfort“ za 6 600 Kč zahrnuje speciální vstup do areálu bez fronty, vstup na platformu s výhledem na hlavní stage, bar a samostatné keramické toalety v blízkosti platformy. Věk: Vstup do areálu akce je možný až od 18 let.

Vstup do areálu akce je možný až od 18 let. Potřebné doklady: S sebou budete potřebovat občanku (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií) k prokázání totožnosti při kontrole jména na festivalové vstupence.

S sebou budete potřebovat občanku (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií) k prokázání totožnosti při kontrole jména na festivalové vstupence. Platby: Festival je cashless. Veškeré platby v areálu probíhají prostřednictvím bezhotovostního náramku, který obdržíte při vstupu.

Festival je cashless. Veškeré platby v areálu probíhají prostřednictvím bezhotovostního náramku, který obdržíte při vstupu. Ubytování: Pokud máte vlastní stan, bude vám stačit lístek do kempu Immortal, který vyjde na 950 Kč na všechny čtyři dny. Větší komfort a již postavený stan nabízí Tent Inn kemp nebo Chill Village — s koupí ale příliš neotálejte, protože většina balíčků je už nyní vyprodaná. Pokud chcete stanovat vedle auta nebo přijedete karavanem, budete potřebovat lístek do Car&Caravan kempu. Skříňky: Chcete-li mít během festivalu bezpečné místo pro své cennosti, doporučujeme rezervovat si Lockerbox. V případě dostupnosti lockerboxů bude jejich prodej probíhat také na místě.

Chcete-li mít během festivalu bezpečné místo pro své cennosti, doporučujeme rezervovat si Lockerbox. V případě dostupnosti lockerboxů bude jejich prodej probíhat také na místě. Pořizování fotek a videí: Focení a natáčení na festivalu (fotoaparáty, kamery i mobily) je povoleno. Záznam profesionální technikou je však možný pouze po předchozí domluvě a schválené akreditaci.

Focení a natáčení na festivalu (fotoaparáty, kamery i mobily) je povoleno. Záznam profesionální technikou je však možný pouze po předchozí domluvě a schválené akreditaci. Nabíjení telefonů: Na náměstí u lockerboxů si můžete zapůjčit za poplatek powerbanku nebo si nechat nabít své telefony a foťáky. Můžete si také pronajmout uzamykatelný boxíks elektrickou zásuvkou (220V).

Z pražského klubu až na vrchol světové scény

Historie festivalu Let It Roll sahá do roku 2002, kdy se v České republice teprve začínala formovat drum & bassová scéna. První ročník se uskutečnil v bývalém pražském klubu Mlejn a v následujících letech se postupně přesouval do větších prostor — například do dnes již legendárního klubu Abaton nebo do haly Harfa.

Z původní klubové akce pro 500 lidí se festival postupně rozrostl a po několika pražských halových ročnících přišla velká open air premiéra v roce 2008 ve Starých Žďánicích u Pardubic. Festival tehdy navštívilo bezmála 3 000 návštěvníků, o rok později už dorazilo přes 4 000 fanoušků.

Otevírací show festivalu Let It Roll 2015

Po několika úspěšných ročnících se Let It Roll v roce 2013 přesunul do Benešova u Prahy, kde poprvé představil obří futuristickou stage. Z původně lokální akce se v dalších letech stal největší drum & bassový festival světa, který každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků z nejrůznějších zemí.

V roce 2015 festival přesídlil na bývalé vojenské letiště v Milovicích u Prahy a během jediného dne tam dorazilo více než 23 000 návštěvníků. Letos se festival poprvé koná v Mostě.

Let It Roll svou popularitu mezi fanoušky potvrdil také tím, že několikrát obsadil první místo v britské anketě DrumAndBass Arena Awards, ve světové National DrumAndBass Awards a také v českých Czech Drum&Bass Awards.