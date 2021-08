RECENZE: Ty ještě žiješ? I přestěhovaný Večírek stojí na konverzaci

Obrazný výraz „přenesl na plátno“ platí v případě Večírku takřka doslova. Změnilo se sice herecké obsazení, z původní jevištní sestavy zůstali Nela Boudová či Marek Taclík, ale jinak „přenos“ vypadá čistě mechanicky.

A jak se znovu a znovu potvrzuje, čím výraznější je divadelní stylizace, tím více se míjí s filmovou řečí. Jako by kamera prostě jenom nasnímala inscenaci, tu a tam přesunutou zpod střechy do terénu a provázenou pokyny, aby herci ubrali na nadsázce a přidali na „civilu“.

Děj Večírku se točí kolem srazu bývalých spolužáků, kde se hostitelé neboli Jiří Langmajer a Tatiana Dyková chlubí zkolaudovaným domem a něžně rozpačitý vdovec Karla Rodena, jenž si „porozuměl s Bohem“, vyplňuje trapné odmlky chroupáním vlastnoručně donesených slaných tyčinek.

Postupně přibudou Taclíkův obhroublý provokatér, vnadná husička v podání Boudové či zpěvák, který se stále ještě neproslavil; představuje ho porotce SuperStar Marián Čeky Čekovský a nutno uznat, že se mezi školenými herci neztratil.

Čekání na prasopsa

Čeká se na legendu třídy s přezdívkou prasopes, ale místo ní dorazí podomní prodavač vysavačů a navíc smutná zpráva, kvůli níž parta za kamarádem naposled vyrazí. Autobusem, jejž řídí Miroslav Vladyka, zábavně slintající při pohledu na zapovězené pivo. Druhé jednání aneb na cestě.

Opravdu i na plátně jako by si Večírek udržoval svou divadelní strukturu. Je to komedie převážně konverzační, nikoli situační, a zůstává jí i poté, co se přestěhuje na prohlídku zahrady nebo na silniční odpočívadlo.

Typické trapno, když se přátelé ze školních lavic navzájem nepoznávají, lžou si, jak skvěle vypadají, krmí se chlebíčky i frázemi „Jseš to ty? Ty ještě žiješ? Tak povídej“, to všechno předvádějí herci věrně, očividně s chutí, nicméně bez možnosti překvapit. Logická jalovost rozhovorů lidí, kteří dávno nemají nic společného, je sice přesně vystižená, ale čistě kratochvilná.

Večírek Režie a scénář Michal Suchánek, hrají Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čeky Čekovský, Nela Boudová, Miroslav Vladyka Hodnocení­: 45 %

Se společnou jízdou se tónina přiblíží nádechu crazy, zazní v ní více kontroverzních vtípků typu „jedeme na půl plynu, jako do Terezína“ a dojde i na třeskutější debaty o nesmrtelnosti – „Ani v nebi se nechlastá?“ nebo na průvodní hříčky, když se třeba při krájení rajčat líčí „uřízli mu varlata“. Vrchol pak vedle Rodena přinese opilecký výlev Dykové.

Jenže současně se zprvu nezávazná legrácka přes komunální humor a silnější hořce tragikomické křižovatky zvrtne v moralitu, jíž ještě podtrhne nohy zjevná láce; na velkém plátně se zkrátka Večírek vyjímá chudě.

Na druhé straně po herecké stránce je to jak vděčná, tak vyrovnaná podívaná a za vtip s kytarou v závěrečných titulcích si může připsat pár procent navíc.