TELEVIZIONÁŘ: Godzilla a Kong si pospíšili, zavedou pod zemský povrch

Je přece léto plné zaprášených repríz, každá oddechově laděná novinka se hodí, takže v neděli na HBO mohou v tuzemské televizní premiéře zařvat tradiční soupeři, kteří výjimečně musí spojit síly proti společnému nepříteli.

Snímek s názvem Godzilla x Kong: Nové impérium své titulní hrdiny nejprve rozdělí, neboť zatímco Godzilla se na povrchu zemském pere s jinými obludami včetně Skylly, veleopičák Kong objeví podzemní říši, ve které se vyskytují příšerky ještě daleko nebezpečnější.

Pravda, dějem plným bitek a demolicí se procházejí či spíše prchají také lidské postavy, ostatně jenom komparzistů povolali tvůrci bezmála osm set, ale vesměs jsou odsouzeni k bezbarvě nudným úlohám.

Naopak nestvůry vedle očekávaných trikových parádiček hrají všemi barvami od růžové po zelenou; prý aby dětem připomínaly hračky, takže se malí diváci nebudou tolik bát. Nicméně do českých kin šel snímek s rozumným doporučením „nevhodné do dvanácti let“.

Režisér Adam Wingard už před čtyřmi lety natočil jiný díl téže série, film s názvem Godzilla vs. Kong, a fanoušci již vyhlížejí rok 2027, kdy by měla do kin vstoupit příští, zatím bezejmenná kapitola nekonečné kroniky, ve které Godzilla x Kong: Nové impérium znamená jen jednu běžnou zastávku.

Mimochodem zastávku, kterou jedna z amerických recenzí shrnula slovy: „Godzilla x Kong: Nové impérium je hloupý film, ale pořád ještě dokáže přinášet zlepšení proti tomu, co jsme viděli v předchozích dvou dílech série.“