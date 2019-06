Tatiana Dyková (Vilhelmová)

Jejím filmovým debutem je snímek Saši Gedeona Indiánské léto z roku 1995. Od té doby byla několikrát nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a až nominaci za film režiséra Bohdana Slámy Štěstí v roce 2005 proměnila ve vítěznou. V květnu 2017 vyhrála třetí řadu pěvecké soutěže Tvoje tvář má známý hlas.

Do roku 2016 bylo její domovskou scénou Dejvické divadlo. Objevuje se ale například i v Letních shakespearovských slavnostech.

Jejím druhým manželem je multikulturně založený Vojtěch Dyk. V květnu 2013 se narodil jejich společný syn Alois. Svatbu oslavili 1. 5. 2019.

Z předchozího manželství s producentem Pavlem Čechákem má herečka další dva syny, Františka a Cyrila.

Jako malá docházela Dyková na hodiny baletu, kromě toho také zpívala v Kühnově dětském sboru a věnovala se i recitaci. Následně studovala na pražské Státní konzervatoři, tu však nedokončila.

Její dobrou kamarádkou je herečka Aňa Geislerová, se kterou je Táňa často obsazována do stejných děl, například do televizního seriálu Prima sezóna z roku 1994 nebo do snímku Návrat idiota z roku 1999. Kromě toho spolu herečky i s režisérem Petrem Serge Butkem každoročně pořádají charitativní Vánoční bazar v Mokré čtvrti. Dyková se též angažuje v Avon Pochodu proti rakovině prsu.