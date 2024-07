KOMENTÁŘ: Nejdřív hry, až pak chléb. Francouzské bezvládí se schovává za olympiádu

To, co v pátek měly vidět statisíce lidí na nábřeží řeky Seiny naživo a miliony diváků v přímém přenosu u televizních obrazovek, se neopakuje často. V Paříži oficiálně začaly letní olympijské hry. Prezident Emmanuel Macron na tuto výjimečnou skutečnost upozornil již počátkem týdne, v úterý večer na veřejnoprávní televizi France 2, s poznámkou, že se tak děje „jednou za století“. A pokud by to snad někdo nepochopil, pak v duchu olympijské tradice přímo vyzval k „politickému příměří“.

Nejnovější nominantka levice, mladá magistrátní úřednice, už bez uzardění začala sestavovat koalici.