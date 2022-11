Role narkomanky nebyla jednoduchá, říká herečka Tatiana Dyková

„Když jsem Grand Prix dotočila úplně, cítila jsem, že mám v sobě těžkou energii,“ přibližuje herečka roli narkomanky Jindry. Do filmu, žánrem jinak komediální road movie, přitom právě její role přináší specifický humor a nadhled. „Točila jsem asi týden, což není tak moc, ale tím, že ta role byla náročnější, cítila jsem, že si s sebou táhnu těžký balík. Tou energií z lidí, které jsem do sebe nasála, když jsem hledala předlohy,“ odpovídá herečka na otázku o psychohygieně. Grand Prix jinak sleduje příběh dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je dostat se na závody Formule 1.

Zmíněné psychohygieně se Dyková začala důkladněji věnovat kvůli náročnějším rolím, které postupně přirozeně přicházely. „Uvědomila jsem si totiž, že ve mě zůstával třeba nějaký vzorec přemýšlení nebo reakcí z té postavy,“ uvádí. Možnost proměny v roli označuje herečka za jeden z důvodů, proč se pro svou profesi nakonec rozhodla. „Setkávám se s názory, že herečky proměny nechtějí a že je báječné, jak já jim nechávám volnou ruku. Přitom si myslím, že právě tohle mě na tom hraní jako mladou přitahovalo: stát se někým jiným,“ komentuje.

Film Grand Prix režíroval Jan Prušinovský, mimo jiné tvůrce divácky úspěšných seriálů Okresní přebor, Most! nebo Trpaslík. Jestli má šanci takto zlidovět i jeho nejnovější film, komentuje Dyková slovy: „Zlidovět může cokoliv, co se trefí do doby a nálady. Hrála jsem v Okresním přeboru, který dlouho čekal na odvysílání a pak díky tomu, že se to posunulo, se z toho vlastně možná stal kultovní seriál. Je to nevyzpytatelné. Nedá se dopředu říct, co uspěje.“

Poselství je důležité

Kromě Grand Prix je Dyková k vidění také v seriálu Případy mimořádné Marty, který vznikl podle francouzsko-belgické předlohy. „Neviděla jsem původní seriál. Jen první díl, abych pochopila, o jaký jde styl a žánr. Nebyly ještě hotové scénáře... Já si v tom vždycky potřebuju najít hlubší poselství, i když tam třeba možná není, ale pro mě je důležité. Tady mi přijde skvělé, že je to příběh ženy samoživitelky, která má tři děti, stará se o ně, do toho jí to pálí, je originální a ještě zvládá navazovat nové vztahy. Takových postav tady moc nemáme, komentuje.

„Trošku se nám vytratilo, že by se tu točily filmy o lidech, kteří pro naši společnost něco udělali. Na ty se těžko shání peníze. Pak tu ale máme spoustu seriálů a filmů, u kterých nikdo neví, proč je vlastně opěvujeme. Třeba mi tu chybí filmy jako Zátopek,“ uvádí Dyková svůj divácký pohled na českou filmovou a televizní produkci.

Na otázku, jestli sama nemá autorské či režisérské ambice říká: „Zajímalo by mě to kvůli tomu, že bych se o té naší profesi dozvěděla něco víc. Jenže mám zároveň pocit, že bych začala být hrozně chytrá a tu profesi začala brát moc vážně. A já ji nikdy nezačala brát moc vážně a tak to mám ráda.“