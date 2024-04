Bořek Slezáček bude brát hodiny herectví v Berlíně. Bude to drahé, říká

Hraje zejména v muzikálech, ale objevil se i v představení Macbeth v Činoherním klubu. A teď je před ním zkoušení v ostravském Divadle Mír, čímž se vrací do svého rodného kraje. Navíc bude hrát ve hře, kterou sám napsal a populární divadelní scéně nabídl.

Hra je pro devět lidí a jmenuje se Narozeniny. „Je to taková sociální satira, příběh o lidech a jejich předsudcích, o našem přebujelém egu, o tom, jak ženeme domnělé konflikty až za hranu. Přitom je tu jednoduchá pomoc. Když v našich oponentech nebudeme vidět jenom zastánce jiných názorů ale lidi, tak pro nás bude najednou těžší hádat se s nimi,“ říká Slezáček, který si v Narozeninách zahraje oslavence.

„Přemýšlel jsem, jestli si mám zničit vlastní dílo tím, že v něm budu hrát, ale pak jsem si řekl, že se z toho nesmím po.... Ale trému budu mít tím pádem dvojí. Jednak jako autor, jestli lidi hru přijmou, a pak ještě z toho, že musím vylézt na jeviště. Tak uvidím, jestli to nebude velké sousto,“ řekl. Ovšem už teď se uvažuje, že by podle hry mohl vzniknout film. Ten by režíroval Jan Hřebejk, se kterým se Slezáček pracovně setkává poměrně často.

Nedávno dotočili celovečerní snímek Výjimečný stav, ve kterém je šéfem zpravodajství Českého rozhlasu. „Hraji tam s Ondrou Vetchým a Tatianou Dykovou a byla to radost sledovat je při práci. Když má někdo talent, je to neuvěřitelné,“ prohlásil a prozradil, že se chystá na herecký workshop do Berlína, aby se v profesi zdokonalil. „Protože točím hodně s Němci, myslím si, že to pro mě bude docela přínosné. Ten, který ty kurzy vede, je původem Rus, točí hodně v zahraničí a mně se jeho práce hodně líbí. Předpokládám, že to bude zajímavé. Ale taky neskutečně drahé.“

Mluví čtyřmi jazyky. Rusky, anglicky, německy a polsky, díky čemuž může točit se zahraničními produkcemi. Nedávno měl v kinech premiéru film Terezín, natočený v angličtině a němčině, ve kterém si kromě jiných zahrál i Karel Dobrý. „Nejlepší kurzy pro mě jsou, když můžu sledovat při práci své kolegy. A vzhledem k tomu, že hraju pořád, buď v divadle anebo točím, tak je mám vlastně denně,“ prozradil Slezáček.

Na jaře bude pod taktovkou Jana Hřebejka opět hrát před kamerou. Režisér připravuje pro Voyo seriál Pád domu Kollerů, jehož scénář napsala Natálie Kocábová. „Zahraji si v něm evangelického faráře. Natálka v seriálu zachycuje částečně svoji rodinu a její dědeček byl farářem. Já si ho pamatuji, protože jsem byl kdysi na jeho kázání v kostele. Byť jsem bezvěrec, udělalo to na mě velký dojem. Byl to chlap, který měl obrovské charisma. A já hraji jeho přítele,“ dodal.

A čím to, že si Slezáček s Janem Hřebejkem tak sedl a je jím často obsazovaný? „Já cítím vůči Honzovi obrovský respekt a obdiv. Myslím, že má za sebou úžasné dílo. A sledovat ho při práci je podobné jako v případě těch výjimečných herců. Člověk si znovu uvědomí, že talent je věc, která se nedá koupit. Obdivuji mimo jiné vizualizace, kterých je Hřebejk schopen. No a jemu asi vyhovuje, jak se se mnou pracuje. Neodporuju a dělám, co se mi řekne,“ směje se Bořek Slezáček.