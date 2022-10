RECENZE: Dyková je mimořádná Marta, ale řeší vcelku obyčejné případy

Točí se na motivy francouzského cyklu HPI (Haut potentiel intellectuel), podle jehož vzoru měly původně v názvu obdobnou zkratku v překladu, MIN neboli Mimořádné intelektové nadání.

Ale ať už se hrdinka jmenuje Morgane jako ve Francii, nebo Marta, všude má zaměstnání uklízečky, ohnivé vlasy, IQ 160, alergii vůči autoritám, excentrické chování i oblékání, tři děti od dvou otců, které vychovává sama, a pořádně proříznutou pusu.

Zkrátka režiséři české odnože Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček ani nedostali šanci předvést něco nad licenční diktát. Marta je věrným otiskem Morgane včetně záliby v hýřivých barvách převážně plyšového šatstva, což zosobňuje jednu ze součástí stylizace. Druhou tvoří jednotvárně trvalé zcizování, zastavování, vracení a zvýrazňování stop i hrdinčiných myšlenkových pochodů.

Dobrodružství uklízečky Marty se dost podobají seriálu Einstein – Případy nesnesitelného génia. Také v něm policii pomáhá leckdy nesnesitelný soukromý poradce s geniálním mozkem a podobně jako Marta se též zavázal ke spolupráci pod tlakem, ve formě výměnného obchodu „něco za něco“.

Modelovou odvozenost Případů mimořádné Marty dokládá ještě jeden obehraný postup, červená nit osobní kauzy, zde hledání zmizelého hrdinčina prvního partnera, která volně prostupuje všemi epizodami. Ty navíc nejsou zrovna vrcholem detektivkářské rafinovanosti.

Co tedy Případům mimořádné Marty přidává body? Její představitelka Tatiana Dyková, která předvádí bezstarostnou jízdu jedné ženské generace. Okolní postavy nejenže zastíní, prostě je smete z povrchu zemského svou odzbrojující energií.

Hned v úvodní taneční kreaci, ve kterou promění rutinní noční úklid kanceláře mordparty, beze slov definuje charakteristiku ženy, s níž je těžké žít, ale nelze ji neocenit. Svým darem se ani nechlubí, ani se za něj neomlouvá, prostě jej přijímá jako vše, co ji potkává.

Případy mimořádné Marty 55 % Režie Marek Najbrt, Tomáš Pavlíček, hrají Tatiana Dyková, Roman Zach

Paradoxně její Marta není nejsilnější tam, kde vytírá kriminalistům zrak, ale v laskavém chaosu přirozeně působící vlastní rodinky. Hlavní slovo tu má dcera spojující pubertální vzdor, pocit křivdy vůči otci, jejž nepoznala, a žárlivost na nevlastního bratra, jenž zdědil matčiny schopnosti. Divácky nejvděčnější je však nemluvně, které s sebou Marta často vláčí a jehož prostřednictvím uplatňuje sarkasmus vůči mužům zákona: „Těm chlapům to ale pálí, viď?“

Tatiana Dyková je zkrátka ideální tváří pro domovnicky dryáčnickou členku Mensy, která dokáže být provokativně veselá, drsně nesentimentální – „byl to debil, co to podělal“ – a přitom vnímavá.

Mimochodem v jejím seriálovém televizoru běží Okresní přebor; tak trochu jako připomínka dávné čestné výjimky, která vtip a cit nemusela dovážet ze zahraničí.