Režisér Aleš Kisil už natočil podobné dokumenty věnované Ypsilonce, Huse na provázku, Draku či Národnímu divadlu, ale Dejvičtí jej překvapili svou otevřeností.

„Tak upřímné zpovědi jsem doposud nikde jinde nezažil,“ vypráví. Trojan dodává, že právě v otevřenosti spočívá princip Dejvického divadla. „Každý z nás hledal osobní míru, co ještě říci a co už ne, nicméně měli jsme s režisérem gentlemanskou dohodu, že věci, které by vyloženě ublížily, se dají vystřihnout.“