Muchovou na olympijské kurty nepouští déšť, nastoupí i obhájkyně zlata

Muchová se na kurty vrátila v červnu po téměř deseti měsících, kdy absentovala kvůli zranění ruky. Olympijskou premiéru zažívá na oranžových dvorcích, kde loni při Roland Garros bojovala o titul.

Karolína Muchová vs. Leylah Fernandezová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži

„Myslela jsem si, že mi Roland Garros tenhle rok moc nechybělo, protože jsem na něj ani nekoukala. Ale když jsem teď tady, mám stejnou skříňku a vidím známá místa, tak jsem si uvědomila, že mi docela chybělo, že jsem Paříž letos nestihla,“ popisovala 27letá tenistka po čtvrtečním tréninku.

Před ním si na generálce v Palermu zahrála finále, v prvním kole olympijského turnaje hraje proti Kanaďance Fernandezové. „Těžká soupeřka, ale jsem nenasazená, takže jsem mohla dostat i horší,“ usoudila Muchová, jež v jediném vzájemném střetnutí předloni v Miami zvítězila.

S ambicemi je po dlouhé pauze opatrná. „Je těžké nějaké mít, nejsem na vrcholu formy. Že jsem teď postoupila do finále, je hezké, dodalo mi to sebevědomí, ale výkony nejsou ideální. Budu se snažit hrát na sto procent, vyždímat ze sebe všechno, co půjde. Samozřejmě vám řeknu, že turnaj chci vyhrát, což je ale strašně daleko.“

Macháč proti deblovému parťákovi

Premiéru na olympiádě zažil v Tokiu, kdy vypadl ve druhém kole. Nyní Macháč zahajuje působení v Paříži utkáním se svým deblovým spoluhráčem Čang Č’-čenem, se kterým se letos probojoval mimo jiné do semifinále Australian Open. V singlu si proti sobě zahrají podruhé, před dvěma lety slavil výhru ve třech setech český tenista.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Čang Č’-čen Utkání budeme sledovat fiftýn po fiftýnu

V letošním roce se Macháč poprvé v kariéře probojoval do elitní čtyřicítky žebříčku, na antukových dvorcích v Ženevě si zahrál premiérové finále na okruhu ATP, když v semifinále zdolal Novaka Djokoviče. V dějišti olympijských her si před dvěma měsíci vyrovnal grandslamové maximum, na Roland Garros postoupil do třetího kola.

Macháč si v Paříži zahraje všechny tři soutěže, v dalších dnech nastoupí do čtyřhry po boku deblového specialisty Adama Pavláska, v mixu se společně se Siniakovou postaví nasazeným jedničkám Alexanderu Zverevovi a Lauře Siegemundové z Německa.

Obhájkyně zlata posilněny tituly

Po pauze se znovu spojily, aby v Paříži bojovaly o nejvyšší příčky. A na olympijskou bitvu se naladily skvěle. Krejčíková senzačně ovládla dvouhru ve Wimbledonu, Siniaková v All England Clubu slavila titul ve čtyřhře. A na generálce v Praze už společně získaly další trofej.

ONLINE: Krejčíková, Siniaková vs. Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan Duel budeme sledovat v podrobné reportáži

Svou cestu olympijským turnajem startují jen den po finále na domácím podniku, los jim pro první kolo přidělil tchajwanský pár Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. V Paříži duo K+S obhajuje tokijské zlato, před třemi lety ve finále zdolaly Švýcarky Belindu Bencicovou a Viktoriji Golubicovou.

K utkání čtyřhry nastoupí po singlovém zápase i Muchová po boku Noskové, která v páru nahradila zraněnou Markétu Vondroušovou. „Já na debly nejsem expertka, takže můžeme jenom překvapit,“ míní Muchová. Češky vyzvou duo Jekatěrina Alexandrovová, Jelena Vesninová.

Hvězdné představení na centrkurtu

Na slavném dvorci Philippa Chatriera se jako první představí vítězka letošního Roland Garros Iga Šwiateková, jež hraje s Rumunkou Irinou Beguovou. Na premiérovou zlatou medaili z olympijských her chce zaútočit Srb Djokovič, kterého v prvním kole čeká duel s Australanem Matthewem Ebdenem.

Velká očekávání přináší ikonické spojení Španělů Carlose Alcaraze a Rafaela Nadala, kteří ve večerním programu na centrkurtu vyzvou argentinské soupeře Maxima Gonzáleze a Andrese Molteniho. V sobotu se představí ještě Japonka Naomi Ósakaová a loučící se Němka Angelique Kerberová, jež už má ve sbírce stříbro z her v Riu.