1. DEN OH: Zahájí střelci i tenisté, Rohana čeká první krok za obhajobou

Jako první se představí smíšená dvojice Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková, která zabojuje v kvalifikaci střelby ze vzduchovky na 10 metrů. Případné finále je pak na programu později dopoledne.

Jedenadvacetiletá střelkyně zažívá olympijskou premiéru, její o dva roky starší parťák má zkušenosti z Tokia.

„Snažím se dopředu nastavit tak, že je to klasický závod. I když to bude mnohem více mediálně sledované, tak je to pořád o tom, že stejně vystřelím šedesát ran, tak jako mnohokrát předtím,“ hlásí Blažíčková.

Dopoledne se představí ve stejné disciplíně individuálně i třetí střelec Matěj Rampula.

Před polednem své olympijské zápolení zahájí i jezdecké duo Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda, kteří zabojují v individuální i týmové soutěži, a plavkyně Barbora Seemanová na stovce motýlek.

V této disciplíně se dnes už trojnásobná olympionička, která se specializuje na volný způsob, představí pod pěti kruhy vůbec poprvé.

Ještě o jednu olympiádu více bude mít po dnešku na svém kontě veslařka Lenka Lukšová (dříve Antošová), která v poledne v rozjížďkách dvojskifu zabojuje po boku debutantky Anny Šantrůčkové.

Rohanův úvod a první cyklistické medaile

Po poledni se rozehraje turnajový pavouk na kurtech Roland Garros, a to jak ve čtyřhře, tak ve dvouhře.

Tomáš Macháč v prvním kole vyzve Číňana Čang Č’-čena, Karolína Muchová má proti sobě těžký oříšek v podobě šestnácté nasazené Kanaďanky Fernandezové. Po boku Lindy Noskové se pak navíc utká ještě ve čtyřhře s Ruskami Alexandrovovou a Vesninovou. Do turnaje vstoupí i obhájkyně zlata z Tokia Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, s nimiž se utkají Tchajwanky Čchan Chao-Ling a Čchan Jüng-žan.

První medaile se budou rozdávat v cyklistice, a sice v časovkách. Nejprve ženy a poté i muži změří síly na identické 32kilometrové rovinaté trati v centru Paříže.

Mezi ženami je jasnou favoritkou dvojnásobná světová šampionka Chloe Dygertová (USA). Mužský závod by měl být především soubojem přeborníků v této disciplíně Belgičana Remca Evenepoela a Itala Filippa Ganny. Prvně jmenovaný má však v nohách třítýdenní souboje s Pogačarem a Vingegaardem, kteří na rozdíl od něj do Paříže nepřijeli...

Olympijský debut zažije devatenáctiletá Češka Julia Kopecký, vítězka letošního Tour de Feminin. Poprvé pod pěti kruhy pojede i Mathias Vacek, který před měsícem v jízdě proti chronometru deklasoval o dvě minuty na českém šampionátu veškerou konkurenci.

„Bude to pěkná zkušenost zazávodit si zase jednou bez vysílaček. Těším se, že si prožiju úplně jiný závod, než na jaký jsem zvyklý. Už jen samotná olympijská atmosféra bude velkou zkušeností a mám vážně radost, že se mi povede to zažít už letos,“ těší se dvaadvacetiletý reprezentant.

Své první výsledky přinese i vodní slalom, tradičně silná česká disciplína. Lukáš Rohan v Tokiu stříbrem načal českou sbírku. V případě úspěchu se o medailovou obhajobu pokusí v pondělním semifinále a finále.

„Zažít olympiádu se vším, co k ní patří, byl pro mě velký sen a hnací motor. Poslední rok jsem tomu podřídil všechno,“ připomněl Rohan, že životní medaili získal na „covidové“ olympiádě.

Třiadvacetiletá kajakářka Antonie Galušková startuje na olympiádě poprvé, její semifinálové jízdy jsou v programu v neděli.

V pozdních večerních hodinách se v prvním kole badmintonové čtyřhry představí Ondřej Král a Adam Mendrek, proti nimž se postaví čtvrtý nasazený pár Korejci Kang Min-hjok a So Sung-če.