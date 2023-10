Děti se mi vysmívají, že nemám sociální sítě. Mně je to jedno, říká Dyková

Herečka je s rozložením mužských a ženských sil v domácnosti naprosto spokojená. Prozradila, že jsou její chlapci v rámci možností pořádní. „Já vlastně těm chlapům fandím. A přišlo by mi to zvláštní, kdyby si to ten chlap dal do komínku,“ řekla o poházeném oblečení, které po sobě, stejně jako většina mužů, zanechávají prý i oni. „Ale zase to nechci úplně říkat nahlas.“

Z konverzace s moderátorem o tom, jak muži přistupují k péči o oblečení a k jeho následnému výběru pro každodenní nošení, vyplynulo, že je Tatiana Dyková velice liberální. „Já se toho, že bych chlapovi říkala, co si má vzít na sebe, bojím. Ať si vezme, co chce!“ prohlásila.

Současným světem hýbou diskuze o umělé inteligenci a o tom, v čem všem člověka nahradí, a tak se tohoto tématu dotkl Jan Kraus i v rozhovoru s herečkou, která přiznala, že je v tomto ohledu dost konzervativní a že se jí vývoj tímto směrem moc nezamlouvá. „Asi už to tady doklepu. Jakože to budu hrát ještě já,“ řekla. „I když ono to jde rychle. A co bude po mně, mi může být v podstatě jedno. Ale je to škoda, ne?“

Bojkotuje ale i jiné vymoženosti moderního světa, jako jsou všudypřítomné QR kódy nebo sociální sítě. „S tímhle se vůbec nekamarádím. Úplně to odmítám,“ vrtěla nespokojeně hlavou s tím, že to vůbec není její svět. „Nemám ani žádné sociální sítě. Děti se mi samozřejmě vysmívají a mně je to úplně jedno.“

A jak tedy vypadá svět podle jejích představ? „Že zůstávají obchody, pulty s prodavačem, dobrá houstička…“ řekla se zasněným úsměvem. „Pozor, já nepotřebuju mít šedesát druhů housek, mně stačí dvě dobré, nepotřebuju mít jahody v zimě a takovéhle blbiny. Takže všeho méně a dobré, kontakt a zábava. My tohle zažíváme i na Vinohradech. Takže to jde. Je to lepší, než když jdete do supermarketu, tam to všude pípá, pak zaplatíte kartou.“

Na závěr pak přiznala, že i když vlastní moderní mobilní telefon, chová se k němu naschvál dost macešsky. „On mi furt padá. A já ho různě trestám. Nebo třeba ráno vidím, že mám málo baterky, přesto jdu schválně s tím skoro vybitým mobilem, protože si říkám, že je na mně závislý, jestli ho nabiju,“ dodala herečka, která měla v krátkém sledu dvě filmové premiéry a třetí ji čeká. V říjnu to bylo road movie Citlivý člověk a film Bratři o odbojové skupině bratrů Josefa a Ctirada Mašínových, počátkem příštího roku to bude Aristokratka ve varu.