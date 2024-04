Kaut: Nechali jsme se vyprovokovat, to Třinec asi chtěl. Teď přijde svátek

„Byli jsme krůček od titulu, přitom zároveň hrozně daleko. První dvě třetiny se nám vůbec nepovedly, zbytečně jsme faulovali,“ začal Kaut.

Čím vás dokázal soupeř vyprovokovat?

Každý musí začít u sebe. Třeba ty vysoké hokejky. Ale to je hokej, stává se to a víc bych se k tomu nechtěl vracet. Spíš je důležité odnést si ze zápasu něco pozitivního Věříme, že sedmý zápas zvládneme.

Jak?

Řekli jsme si, že v neděli začneme tak, jak jsme teď končili.

Váš spoluhráč Adam Musil přepral Daniela Voženílka. Nakoplo vás to?

Klobouk dolu před Musou, který se snažil něco změnit. Za to, jak se spoluhráčů zastal, má můj velký respekt. Je to skvělý hráč.

Jedna z potyček, do které se zapojili třinečtí Daniel Voženílek, Adam Helewka a pardubičtí Adam Musil a Matej Paulovič.

Jak bylo těžké zvládnout tlak, že už můžete slavit titul?

Dost. Pořád ale věřím, že tu výhodu máme my, byť Třinec respektujeme za všechno, co v minulých letech i letos dokázal. Ten poslední krok uděláme my.

Měli jste na šestý zápas připravenou hlavu?

Když se podívám, jak jsme hráli, asi ne. Jinak bychom nehráli tak špatně jako prvních čtyřicet minut. začali jsme pozdě.

Nepřekvapil vás Třinec, že od samého začátku nezalezl?

Spíš si říkám, že jsme dělali hrozné chyby i v malých detailech. Ty pak rozhodují velké zápasy. Musíme se na to kouknout a něco si k tomu řekneme.

Zase vás v neděli čeká unikátní zážitek. Sedmý zápas finále, navíc doma.

Na jednu stranu můžeme být trochu nervózní, ale říkám si, že si s klukama nemůžeme přát nic lepšího. Bude to svátek. Třinci bychom strašně chtěli přerušit sérii, budeme doma... Motivaci máme obrovskou.