Herečka Hunter Schaferová potvrdila románek se španělskou zpěvačkou

Herečka však vysvětlila, že navzdory ukončení vztahu je mezi nimi stále blízké pouto. „Udržuji opravdu hezká přátelství s lidmi, se kterými jsem kdysi měla romantický vztah,“ řekla Schaferová a dodala, že 31letá Španělka, která se proslavila písní Con Altura, je „rodina, ať se děje, co se děje“.

Schaferová dodala, že „už se o tom tak dlouho spekuluje. Část mě to chce mít za sebou, a druhá část si říká: Nikomu do toho nic není!“

Modelka a herečka Hunter Schaferová (filmový festival Film Independent Spirit Awards 2020)

Na začátku letošního ledna byly Hunter a Rosalia spatřeny, jak si společně dávají koktejly a nakupují nábytek v Los Angeles. Rosalia se od té doby dala dohromady s hvězdou seriálu The Bear, Jeremym Allenem Whitem - poprvé začala být dvojice romanticky spojována v říjnu 2023. Schaferová je po loňském rozchodu s hereckým kolegou Dominicem Fikem momentálně single.

Při rozhovoru pro GQ se Schaferová rozpovídala také o třetí sezóně seriálu HBO Euphoria a emotivně se otevřela také o tragické smrti svého hereckého kolegy Anguse Clouda. „Nikdy předtím mi neodešel kamarád, který mi byl tak blízký a který byl v mém věku. Je to opravdu neskutečné. Nedává to smysl. A ano, je to pro mě nové. Je to nový druh truchlení,“ vysvětlila.