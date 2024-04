Do Bolívie jsem odešla kvůli smrti rodičů, přiznala sestra Romana Vojtka

„Bylo to takové pálení mostů,“ přiznala Edita Vojtková v Show Jana Krause. Editě a Romanovi Vojtkovým totiž rodiče zemřeli, když byli teenageři. Maminka zemřela na rakovinu, když bylo Romanovi šestnáct let a Editě třináct. Jejich tatínek se po smrti manželky zhroutil a odešel do invalidního důchodu. Za pár let zemřel na infarkt a krátce po jeho smrti se Edita Vojtková rozhodla opustit svou rodnou zem.

Do Jižní Ameriky odcestovala, když jí bylo 19 let, a přestože původní plán byl zůstat tam půl roku, podvědomě prý už tehdy tušila, že se nevrátí. „Prodala jsem svůj byt, darovala jsem kočku i psa,“ vzpomíná.

Do Česka se pak dlouho nevracela. „Pořád jsem tam sama se sebou bojovala a chtěla jsem se vrátit až s pocitem, že jsem něco dokázala,“ vysvětluje.

Měla s sebou svůj šicí stroj a hned se pustila do podnikání. Vybudovala úspěšný módní salón, v němž se specializuje hlavně na svatební šaty. Bolivijské ženy mají podle ní rády všechno víc načančané a taky rády smlouvají o ceně, což si Vojtková už osvojila.

„Tady, když se někomu něco líbí, tak dá něco navíc. A tam naopak chtěli smlouvat,“ popsala své rozčarování ze začátků svého podnikání.

Nakonec je tam ale šťastná a horkokrevní jihoameričané jí přirostli k srdci. „Jsou temperamentní. O mně oni říkají, že jsem chladná, ale jsem upřímná. U nich je i to chování takové načančané,“ vysvětluje.

Na začátku bylo pro ni nejtěžší zvládnout jazyk. „Opravdu jsem vůbec nic neuměla, a na základní škole mi navíc pořád tvrdili, že nejsem dobrá na jazyky, takže jsem si myslela, že se to v životě nenaučím. Byla jsem tam v české kolonii, tak to šlo pomalu,“ popisuje.

O své životní pouti napsala dokonce knihu. Jmenuje se Den, kdy jsem se poznala. „Je to můj příběh, ale je to tak napsané, že si čtenář uvědomí, že úplně všichni máme ten náš vlastní příběh,“ říká.

„V Bolívii to mám strašně ráda, zvykla jsem si. Vždycky, když se někdo někam přestěhuje, říkám, že si musí zvyknout na to prostředí, že to nemůže pořád nějak srovnávat,“ dodává Edita Vojtková.