Nejsem svatý, říká Jon Bon Jovi. S manželkou jsme zažili vzestupy i pády

„Existují všechna ta úžasná klišé rockové slávy. Jde o to, abyste nikdy nelhali, že jste byli svatí, ale zároveň nebyli takoví hlupáci, abyste si zničili domov,“ řekl deníku Independent s tím, že jeho manželství vydrželo tak dlouho díky manželčině trpělivosti a toleranci k jeho nevěrám.

Dorotheu Hurleyovou potkal, když byli studenti na střední škole v New Jersey. „Okamžitě mě to k ní táhlo, od chvíle kdy jsem ji poprvé uviděl. Nic se nezměnilo,“ řekl Jon Bon Jovi v roce 2020 pro magazín People.

V roce 1989 se vzali v Las Vegas. „Tehdy jsem řekl ‚Dorothy, mám nápad. Proč se nevezmeme hned?‘ Řekla mi, že jsem se zbláznil, ale odpověděl jsem jí: ‚Proč ne? Co je lepšího než tohle?‘ Tak jsme jeli do Las Vegas a nikomu o tom neřekli,“ prozradil.

Když se zpráva o sňatku dostala ven, šokovala mnoho lidí včetně kapely, managementu, agentů, právníků i rodičů. Většina z nich nedávala manželství velkou šanci a davy fanynek se utápěly v slzách.

„Bylo to, jako by se Harry Styles nebo Justin Timberlake oženil. Byl jsem v tu dobu pro dívky, jako oni teď. Když jsem se vrátil z Vegas, můj manažer byl naštvaný. Řekl: ‚Jsi ženatý. To není dobrý kariérní krok.’ To samé nahrávací společnost, byla zoufalá,“ vzpomíná zpěvák.

Dorothea Hurleyová řekla pro magazín People, že jejich vztah funguje, protože rostou společným tempem. Bon Jovi k tomu dodal, že jeho žena je jako lepidlo, které drží vše vždy pohromadě.

Jon Bon Jovi s manželkou Dorotheou, synem Jakem a jeho snoubenkou Millie Bobby Brownovou (březen 2024)

Jejich manželství však nebylo vždy idylické. Rozešli se v roce 1985 a během té doby chodil Bon Jovi pět měsíců s herečkou Diane Laneovou. Pak se ale znovu dali dohromady.

Manželé spolu mají čtyři děti. Syny Jesseho (29), Jakea (21) a Romea (20) a dceru Stephanie (30). Do rodiny brzy přibude hvězda seriálu Stranger Things, herečka Millie Bobby Brownová, která se v dubnu loňského roku zasnoubila s Jakem Bongiovim.