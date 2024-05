ŘSD vyloučilo polský Budimex z tendru na stavbu D11, kvůli chybějící kvalifikaci

„V návaznosti na rozhodnutí ÚOHS a následně i přes opakované výzvy nedoložení plnění kvalifikačních kritérií bylo nuceno ŘSD vyloučit ze zadávacího řízení na zhotovitele akce ‚D11 Trutnov - st. hranice ČR/PLR‘ spol. BUDIMEX SA,“ uvedl dnes na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nyní běží lhůta patnáct dní pro podání námitek. Vyjádření společnosti Budimex ČTK zjišťuje.

K vyloučení Budimexu ŘSD podle Mátla přistoupilo po rozhodnutí ÚOHS, po kterém se tendr vrátil zpět do hodnocení nabídek. Firma podle ÚOHS v tendru nesplnila podmínku technické kvalifikace, firma je nedoložila podle Mátla ani nyní.

Budimex v dubnu uvedl, že se bude o zakázku ucházet i poté, co ÚOHS zrušil rozhodnutí o jejím vítězství v tendru. Budimex uvedl, že si za podanou nabídkou dál stojí.

Protestuje firma ze skupiny Metrostav

ŘSD původně plánovalo, že stavbu úseku o délce 21,1 kilometru zahájí Budimex 19. prosince 2023. Proti výběru Budimexu ale v prosinci podalo námitky sdružení vedené MI Roads. Když s námitkami neuspělo u ŘSD, obrátilo se na antimonopolní úřad.

MI Roads tvrdí, že firma Budimex použila k doložení kvalifikace související s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii, které neodpovídají požadavkům zadavatele tendru. Budimex podle MI Roads také nesplnil kvalifikační požadavky pro odborný personál pro výstavbu tunelů.

Budimex výhrady svého konkurenta odmítl. „Jsme přesvědčeni, že pro danou zakázku disponujeme odpovídající kvalifikací, což si ostatně investor důkladně prověřil. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb máme i obdobné zkušenosti z realizací tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ uvedl na konci března ředitel Budimexu pro Českou republiku a Slovensko Krzysztof Sokołowski.

19. dubna 2022

Firma Budimex nabídla v soutěži nejnižší cenu 11,35 miliardy korun bez započtení daně, tedy 87 procent původně předpokládané ceny. O zakázku se ucházelo šest subjektů.

Protestující sdružení Společnost D11, v němž je MI Roads vedoucím účastníkem, nabídlo v soutěží druhou nejnižší cenu 11,71 miliardy korun bez daně. MI Roads patří přes společnost Metrostav Infrastructure do skupiny Metrostav.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou loni v září. Úsek, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být podle dosavadních plánů hotový v roce 2027. ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova.

Se zahájením stavby počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová. D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.