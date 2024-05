Propalestinští aktivisté slaví. Dublinská škola přerušuje vazby na izraelské firmy

„Jsme rádi, že bylo dosaženo této dohody, a jsme odhodláni dále konstruktivně řešit nastolené otázky. Děkujeme studentům za jejich angažovanost,“ uvedla v oficiálním stanovisku univerzita k rozhodnutí studentů ukončit protest. „Plně chápeme chápeme hnací sílu za protestním táborem v našem kampusu a jsme solidární se studenty, kteří jsou zděšeni tím, co se děje v Pásmu Gazy.“

„Odsuzujeme veškeré násilí a válku, včetně zvěrstev ze 7. října, braní rukojmích a pokračujícího zběsilého a neúměrného útoku v Gaze. Humanitární krize v Gaze a dehumanizace jejího obyvatelstva je obscénní,“ dodala vzdělávací instituce s odkazem na útok teroristického hnutí Hamás z loňského roku, během něhož jeho ozbrojenci v izraelském pohraničí zabili téměř 1200 lidí a odvlekli dalších zhruba 250 rukojmí na palestinské území.

Trinity College Dublin uvedla, že se do konce června zbaví svých investic do izraelských společností, které vyvíjejí činnost na okupovaném palestinském území a jsou v této souvislosti uvedeny na černé listině OSN. Dodala, že se bude snažit zbavit investic do dalších společností. Zřídila kvůli tomu i pracovní skupinu, která též pověří výměnné pobyty jejích studentů s Izraelem. S jednou izraelskou společností ukončí spolupráci příští rok v březnu. Škola zároveň chce víc podpořit palestinské studenty a vyučující.

Demonstranti označili výsledek jednání mezi nimi a univerzitou za „částečné vítězství“. Předsedkyně univerzitní pobočky protizraelského hnutí Boycott, Divestment, Sanctions (BDS-bojkot, stažení investic, sankce) Isobel O’Duffyová uvedla, že nehodlají „jít nikam“ a chtějí stále „vyvíjet tlak“ na univerzitu, citují ji místní studentské noviny Trinity News. „Tohle je začátek, ne konec,“ zdůraznila.

Studenti začali s protesty 3. května. Přinutili univerzitu omezit přístup do kampusu a zablokovali výstavu 1200 let staré Knihy z Kellsu. Středověký evangeliář je jedna z největších irských turistických atrakcí. Podle listu The Guardian uzavření přístupu turistů ke Knize z Kellsu stálo vysokou školu 350 tisíc eur (skoro 9 milionů korun) na ušlých příjmech.

„Myslím, že ztráta příjmů byla klíčová,“ uvedla redaktorka Trinity News Ruby Topalianová. Studenti podle ní uvítali dohodu. „Myslím, že je to bezprecedentní. Zdá se, že kampus je velmi spokojený.“

Nastupující předsedkyně studenské unie Jenny Maguireová postavila svou školu do kontrastu s univerzitami v USA, kde proti demonstrantům zasahuje policie. „Škola se rozhodla, že půjde příkladem. Odmítla následovat americký příklad a přivést policii a dala jasně najevo, že u nás o nic takového usilovat nebude.“

Maguireová ale zároveň svou alma mater zkritizovala, že se pokusila „zničit unii“ a „vyděsit studenty“ hrozbou disciplinární akce a pokutou ve výši 214 tisíc eur (5 350 000 korun) za ušlé zisky. „V uplynulých několika dnech jsem ukázali, že studenti jsou silnější než kdy jindy,“ řekla Maguireová.

Irsko patří v EU k zemím, které jsou palestinské straně nejvíce nakloněny. Irové mnohdy konflikt na Blízkém východě porovnávají se svým dávným bojem proti Britům. S Palestinci soucítí jako s dalším malým trpícím národem, sužovaným Izraelci jakožto velkým a silným nepřítelem.

Irsko bylo první unijní zemí, která uznala samostatný palestinský stát, a to už v roce 1980. Před dvěma lety pak irský parlament jako první z EU jednomyslně odsoudil izraelskou „de facto anexi“ palestinských území na Západním břehu .