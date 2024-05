Náčelník Generálního štábu Karel Řehka se rozvádí. Přiznal i nový vztah

„Ne vše v životě vychází tak, jak bychom si přáli. Ani moje manželství není výjimkou. Po náročném období jsme s manželkou Irenou v odluce. Bohužel jsou lidé, kteří z toho chtějí udělat věc veřejnou. Ireny si moc vážím a zůstáváme rodiče a přátelé. Proto prosím touto cestou o pochopení a respektování soukromí v tomto těžkém období pro moji rodinu a blízké,“ napsal Karel Řehka na sítí X.

Karel Řehka má s manželkou Irenou dvě dcery Nela a Darinu. V rozhovoru pro Novinky.cz prozradil, že už má nový vztah. S partnerkou se zná již delší dobu. Dodal také, že se na něj údajně chystala dehonestující kampaň.

„Mám z více věrohodných zdrojů potvrzeno, že se na mě systematicky chystá informační operace s cílem mě veřejně diskreditovat a znevěrohodnit. Jsou účelově šířeny různé informace, dezinformace a interpretace, mimo jiné i z mého soukromého života, které nijak nesouvisí s mojí prací. Proto s tím jdu raději ven sám. Nejsem politik a nechci být vtahován do politických her a hlavně nechci, aby byla do politiky zatahována armáda,“ citují náčelníka Generálního štábu Novinky. „Vím, o koho jde, ale rozhodl jsem se o tom veřejně nemluvit, mám k tomu své důvody.“

Řehka je český voják, generálporučík Armády České republiky, od července 2022 náčelník Generálního štábu Armády ČR. V květnu 2019 převzal Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost za rok 2018.