Jon Bon Jovi a Richie Sambora spolu nemluví už jedenáct let

„Nejsme v kontaktu, protože už není v kapele. Neznamená to, že bychom se už neměli rádi, ale je to 11 let, co se prostě už neukázal,“ vysvětlil Bon Jovi jejich narušený vztah.

Richie Sambora kapelu nečekaně opustil v dubnu 2013, několik hodin předtím, než měla odehrát koncert v Calgary. Na zbytek turné za Samboru zaskočil kanadský hudebník Phil X, který se skupinou hrál i v době, když Sambora v roce 2011 odešel na odvykací kúru.

„Byly tam problémy, které řešil jako svobodný otec, a byly tam problémy se užíváním návykových látek... Phil X se musel jednou objevit, a pak se musel objevit zase,“ objasnil Bon Jovi.

Richie Sambora a Jon Bon Jovi (1990)

Sambora otevřeně promluvil o svém rozhodnutí opustit kapelu v roce 2020. „Nebylo to v žádném případě populární rozhodnutí, ale opravdu jsem téměř neměl na výběr. Musel jsem zařídit spoustu práce ve svém osobním životě,“ řekl tehdy časopisu People.

V té době dal přednost rodině a dceři Avě (26), kterou má s exmanželkou Heather Locklearovou (62). Herečka známá například ze seriálu Melrose Place totiž bojovala se závislostí na lécích a alkoholu a hudebník se během její léčby staral o dceru.

„Když se ohlédnu zpět a začnu vyjmenovávat turné... Osmnáct a půl měsíce na cestách, 52 zemí. Páni! Opravdu bylo načase dát si pauzu. Za 31 let jsme to absolvovali čtrnáctkrát,“ dodal kytarista.

Dokumentární seriál společnosti Hulu o rockové skupině bude mít premiéru 26. dubna a bude mít čtyři části.