Dara Rolins je po další plastice. Kritiku fanoušků nechápe, cítí se svěží

„Pomaličku se vracím do reality. Můj dočasný detox od sociálních sítí a celkového pracovního kolotoče byl dost přirozený a navíc podmíněný jistým estetickým zákrokem, který také podléhá určitému procesu rekonvalescence, jak víme,“ napsala Dara Rolins fanouškům.

Ve svém příspěvku nesdělila, jakou konkrétně podstoupila operaci, ale fanoušci jí nešetřili hanlivými poznámkami, že vypadá jako Michael Jackson a že už to není ona.

„Snad jste si nemysleli, že jsem se vrátila, protože mi chyběl názor všech odborníků na Daru,“ vysmála se jim zpěvačka.

vermibydara SOM SPÄŤ. Pomaličky sa vraciam do reality. Môj dočasný detox od soc. sietí a celkového pracovného kolotoča bol dosť prirodzený a navyše podmienený istým estetickým zákrokom… Přečtěte si, co všechno píše DARA v novém příspěvku na svém blogu NA SRDCI.

„Nechápu potřebu některých z vás psát mi sem názor a postoj k estetické chirurgii,“ napsala a odkázala hejtry na diskusní fóra.

„Mně je totiž dost jedno, co si myslí nějaká teta nebo strýc, kterého vůbec neznám,“ uvedla. „Na to, jak se cítím, na čem mi záleží a co se mi líbí, nemá ani dobrý ani zlý komentář žádný vliv. To možná když mi bylo 10 let a myslela jsem si, že mě musí mít každý rád, abych byla šťastná,“ dodala s radou, ať se stará každý hlavně o sebe.

Na svém blogu ale vysvětlila, proč všechny plastiky podstupuje. „Měla jsem pocit, že přes můj zdravý životní styl, stravování a sportování se můj způsob života, rovná se večerní pracovní doba plus ranní vstávání s Lolou do školky, potažmo do školy, dlouhodobě, pomalu ale jistě podepisoval na mém stále více unaveném vzhledu,“ vysvětlila Rolins.

Žen jako ona jsou podle ní zástupy a nejen ze showbyznysu. Jen u nás ještě tento přístup k vylepšení vlastního vzhledu není úplně přijatý a ženy jsou za něj odsuzovány.

Dara Rolins se po novém zákroku cítí znovu sebevědomě. „Cítím se jako čerstvá manDarinka. Taková s tím zeleným lístkem. Svěží. Proces uzdravování je sice nesmírně zdlouhavý a otravný, protože vyžaduje absenci pohybu a jakékoli námahy, takže je člověk uvězněný několik dlouhých týdnů ve vlastním, ne příliš zdravém těle, protože z mého pohledu je zdravé jen tělo, které se hýbe. Ale efekt je myslím pozoruhodný,“ uvedla.