Zemřel baskytarista Alec John Such, zakládající člen kapely Bon Jovi

Ve věku 70 let zemřel Alec John Such, bývalý baskytarista kapely Bon Jovi. Na svém Twitteru to oznámila sama skupina. John Such byl jejím členem do roku 1994 a podílel se na nejslavnějších albech.