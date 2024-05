Jak zvládnout přívalový déšť? Může pomoci odklon dopravy či velký sběrač

Stačila chvíle a silnice v Českých Budějovicích byly pod vodou; kolaps dopravy nastal ihned. Vždyť za pouhou půlhodinu spadlo na jeden metr čtvereční 25 litrů vody, a na to na mnoha místech kanály nestačily.

Pondělní odpoledne v krajském městě tak bylo hektické pro hasiče i vodohospodáře ze společnosti Čevak. Nebylo to však za poslední období poprvé, kdy se vytvořila laguna například ve spodní částí ulice Generála Píky, a auta tak nemohla projíždět. Je to přitom důležitá silnice a výpadovka na Třeboň či dálnici D3.

MF DNES proto zjišťovala, zda zástupci radnice nechystají opatření, díky nimž by se podobným kolapsům dařilo předcházet. Neprůjezdná totiž byla i vozovka pod viaduktem v Rudolfovské a spousta vody stála i na Pražské třídě.

„Při podobných přívalových deštích se to opakuje na stejných místech, takže se tím určitě budeme hned v nejbližších dnech zabývat. Někde by mohl pomoci například velký sběrač vody, ale to je jen taková první myšlenka, nic konkrétního,“ reagoval náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Zdůraznil, že při podobných událostech si nelze představit, že jakékoli kanály dokážou odvést tolik vody. To potvrzuje i Čevak, který se v Budějovicích stará o vodovody a kanalizace.

„Tato průtrž byla extrémní a doprovázená kroupami. Její intenzita a doba trvání odpovídají takzvanému desetiletému přívalovému dešti. Kanalizace jsou v České republice ovšem dimenzované na dvouletý déšť. Proto se přívalové srážky vyšší intenzity mohou na komunikacích a nemovitostech projevit podobně jako v pondělí v Českých Budějovicích,“ vysvětlila mluvčí Čevaku Jitka Kramářová.

Doplnila, že na tak extrémní množství vody, která navíc spadla v rekordně krátkém čase, nejsou podle normy sítě nikde v České republice.

Maroš se nicméně domnívá, že by se mohlo podařit vyřešit například problém s vodou na Pražské třídě, naopak pod kopcem ve spodní části ulice Generála Píky to nejspíš řešení nemá.

Přesměrování provozu

Od kolapsu dopravy by ale v takovém případě mohlo pomoci jiné nastavení semaforů a přesměrování provozu. Tyto signalizační plány už má město nastavené díky centrálnímu systému řízení například při hokejových či fotbalových zápasech, kdy z jedné lokality v krátkém čase vyjíždějí stovky aut.

„Osvědčilo se to a pomáhá to. Co se dělo v pondělí, určitě budeme analyzovat. A pokud to bude reálné, můžeme objednat sestavení scénáře, který by to řešil. Určitě si z toho vezmeme ponaučení a uvidíme, co bude možné,“ konstatoval náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

I on si všímá, že v Budějovicích se podobné události opakují mnoho let. „Je potřeba zdůraznit, že v pondělí to byla opravdu mimořádná a extrémní situace,“ doplnil.

Sice zaznělo, že na takový příval vody nestačí žádná normovaná kanalizace, nicméně je dobře známé, že právě potrubí je v Budějovicích na mnoha místech ve velmi špatném stavu. A například na Sadech slouží kanály, které tam jsou už od 19. století a fungují tak zhruba 150 let. Za špatným stavem jsou dlouhodobě malé investice radnice do této infrastruktury.

„Za posledních dvacet let město investovalo zcela nedostatečné prostředky a vodohospodářský majetek zestárl,“ sdělil v roce 2022 technický ředitel Čevak Jiří Lipold. Nyní se to radnice snaží otočit a hodlá investovat zpět celé pachtovné, které od společnosti Čevak dostává, tedy zhruba 200 milionů korun ročně.

Celková životnost je u vodovodů 80 let a u kanalizace 90 let. Nové sítě budou v nejbližší době například v ulicích Na Zlaté stoce, Boleslavova či Vrbenská.

„Délka kanalizace v Českých Budějovicích je zhruba 330 kilometrů. Každoročně podle koncesní smlouvy vyčistíme minimálně deset procent. Pokud je samozřejmě potřeba, případně na upozornění, to může být i častěji,“ zmínila Jitka Kramářová. Kromě Sadů jsou nejstarší potrubí například v části ulic Kněžská a Karla IV.