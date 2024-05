Než jsem zhubla 36 kilo, byla jsem sexuálně neviditelná, říká Rebel Wilsonová

„Nikdy jsem si nemyslela, že dokážu shodit desítky kilogramů,“ říká herečka. Rebel Wilsonová zhubla přes 36 kilo po tom, co se v roce 2020 rozhodla věnovat rok svému zdraví. O změně životního stylu promluvila pro Magazín OK!

„Když jsem se před čtyřmi lety plně zaměřila na hubnutí a zvládla jsem se vizuálně proměnit v jiného člověka, bylo mi z toho popravdě v některých chvílích dost smutno. Říkala jsem si, že je mi čtyřicet a nechápala jsem, proč jsem to neudělala už dávno, před deseti, dvaceti lety. Bylo mi z toho smutno, schovávala jsem se před lidmi i před vztahy,“ vzpomíná Wilsonová.

Herečka nedávno přiznala, že vyzkoušela i v současnosti velmi populární injekce na hubnutí. Po návratu do plného pracovního nasazení a natáčení totiž začala opět přibírat a vrátilo se jí 14 kilo, které předtím pracně shodila.

Prozradila také, že její úbytek na váze vzbudil větší pozornost než jakýkoli film, který kdy natočila. „Díky hubnutí se mi dostávalo opravdu velké pozornosti. Říkala jsem si: Bože, že to lidi tak zajímá, to je neuvěřitelné,“ popisuje a přiznává, že pozornost lidí si velmi užívala. „Vím, že je to povrchní, ale bylo to opravdu velmi příjemné. Říkala jsem si: Wow, tak tohle zažívají sexy lidi pořád?“ směje se.

Když byla Wilsonová mladší, všechny smutky zajídala a v mnoha situacích se utěšovala jen jídlem. Kvůli tomu skončila v začarovaném kruhu, kdy ničila své vlastní tělo. „Bylo moc zajímavé poznat, jaké to je být sexuálně naprosto neviditelná a pak zase naopak velmi viditelná. Zažila jsem to z obou stran,“ řekla.

Rebel Wilsonová dostala několik nabídek, aby o svém hubnutí napsala knihu. Ve vlastní knize Rebel Rising: A Memoir, která se stala bestsellerem, se místo toho rozhodla ohlédnout se celkově za svým dosavadním životem a kariérou a reflektovat svou cestu k úspěchu v Hollywoodu. Podle herečky by to jinak byla „jen velmi nudná kniha o fyzické proměně“.

„Byla by asi vážně nuda, psát celou knihu jen o tom, že cvičím dvě a půl hodiny denně a vypiji přitom osm sklenic vody. Každý si musí najít svou cestu, základem je kalorický deficit, tedy vydávat více energie, než přijímáme,“ dodává.

V uplynulých letech šokovala svou proměnou také kdysi korpulentní britská zpěvačka Adele. Díky krabičkové dietě se jí během dvou let podařilo zhubnout přes 40 kilogramů. Také dcera muzikanta Ozzyho Osbourna Kelly se pochlubila úbytkem devětatřiceti kilogramů.

