Harryho podpořili sourozenci princezny Diany. Král se bavil na party

Britský princ Harry přijel do Londýna k příležitosti deseti let od založení sportovních her Invictus Games pro invalidní válečné veterány, v jejichž pořádání se dlouhodobě angažuje. Při oslavách v katedrále svatého Pavla byl Harry jen několik kilometrů od svého otce, krále Karla III., ale nesetkali se.