Jitka Čvančarová vzpomínala, jak nahá zdolala Sněžku

„Znali jsme se ještě tak pět nebo šest let před StarDance. Naše seznámení bylo v Lucerna Music Baru, kde Táňa Vilhelmová s Ančou Geislerovou dělaly vánoční charitativní bazar. Tenkrát s Petrem tančila Táňa. A v rámci toho bazaru byl jednou z cen právě tanec s Petrem. Ten tanec se vydražil a mě poslali, abych šla tančit. A tak jsme se seznámili, pak jsme byli v přátelském okruhu a několik let před StarDance jsme se potkávali,“ vzpomínala Jitka Čvančarová na seznámení s manželem Petrem Čadkem.

Svému muži dala netradiční přezdívku. Ještě předtím, než se dali dohromady, o něm mluvila jako o barové micině. „Dodnes mám Petra v mobilu uloženého jako Micina. Teď jsem teda hodně sáhla do soukromí,“ překvapila samu sebe herečka a dodala, že manželství jim prý klape paradoxně díky rozdílným povahám. „Petr je spíš ta klidná voda, já jsem oheň. Takže se doplňujeme.“

Manžela také do ničeho nenutí, ale snaží se ho inspirovat. Její vášni pro otužování však zatím odolává. „Je to úžasná záležitost. Jsem klasický wimhofovec. Mě ten člověk fascinoval. V lednu jsem s ním šla nahatá na Sněžku a bylo to fascinující,“ šokovala herečka, která se otužuje i doma, u domu má káď s ledovou vodou, do které se v zimě nakládá. „Děti se mnou chtějí chodit, občas tam strčí ruce nebo nohy. Ale nenutím je, nejsem blázen. Nikoho nenutím, ale Petra bych ráda inspirovala, ano.“

Kromě kádě s vodou má u domu řadu zvířat včetně ovcí. „Děti je pojmenovaly podle postav z Harryho Pottera. Nově máme netopýra Ferdinanda, který u nás žije od května, a nového kohouta Freda. A jinak máme ovce, ty mají lapače snů, aby se jim hezky spinkalo,“ zmínila Čvančarová některé ze svých zvířecích spolubydlících.