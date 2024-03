Jordan Haj bojoval s alopecií léky, kvůli roli v Hřebejkově filmu šel teď dohola

„Má filmová postava je původem z imaginární arabské země, ale celý život žije v Čechách a pracuje v rozhlase. Chaled by se hrozně rád dostal před mikrofon nebo obrazovku, ale má pocit, že se mu to nepodaří kvůli jeho původu. V průběhu filmu se zamotá do velice nepříjemné situace s hlavním hrdinou,“ popsal Jordan Haj pro pořad Showtime.

K oholení vlasů ho překvapivě nedonutil režisér Jan Hřebejk, ale s nápadem přišel on sám. „Ještě pár hodin předtím, než se začalo natáčet, jsem byl na Bali. O samotě jsem si pročítal scénář a tou Bali perspektivou mi přišlo jako výborný nápad, napsat v noci Honzovi zprávu, že by se tam strašně hodilo, kdyby se ten kluk jednou zavřel do koupelny a vylezl s oholenou hlavou. Takže to byl vlastně můj nápad. Honza řekl, že to je skvělý... a bylo to,“ říká se smíchem muzikant a herec.

Svou proměnu vysvětlil i fanouškům na Instagramu. „Naskočil jsem zpátky do pracovního procesu doslova hned z letadla. Točím film s legendou českého filmu a po boku nejlepších herců, co tu jsou. Stálo mě to vlasy, ale ty by stejně kvůli alopecii, co se rozhodla opět zaskočit na návštěvu, dřív nebo později šly dolů. A zas dorostou. Zatím to jedu na propuštěnýho vězně a skočil jsem pro normcore outfity, co seděj k buzzcut hlavě,“ napsal.

Jordan Haj a Tatiana Dyková ve filmu Výjimečný stav (2024)

Podobnou nečekanou vizuální proměnou překvapil nedávno své příznivce i moderátor Leoš Mareš, který šel nakrátko kvůli natáčení televizní reklamy.

V roli žárlivého muže se v chystaném filmu Výjimečný stav představí v hlavní roli herec Ondřej Vetchý. „Karel Beran je renomovaný zkušený reportér v rozhlase. Je to ješitný žárlivec s velkým egem. Chlápek, který věří, že vše zvládne díky svému intelektu a zkušenostem. Ukáže se ale, že ani to někdy nestačí,“ říká.

Filmovou partnerkou mu je Tatiana Dyková. „Marta je suverénní sebevědomá rozhlasová redaktorka, která se nebojí ani problémových témat. Zažije se svým Karlem dlouhý den a noc, kdy se vše přehodí o 180 stupňů a její zásady musí stranou. Je to film s tématem, o kterém tady možná ještě nikdo netočil,“ přibližuje herečka.

Podle Jana Hřebejka je téma fake news, kterým se film zabývá, aktuální v každé době. „Myslím si, že ten film má vážný podtext. Žádná dobrá komedie nemůže být bez nějakého svého hlubšího smyslu,“ vysvětluje režisér, který natočil mnoho oblíbených českých filmů, jako například Pupendo, Horem pádem, Šakalí léta, Nestyda, Medvídek, Musíme si pomáhat, Kráska v nesnázích a Učitelka, či kriminální seriály Případ pro exorcistu, Živé terče a Boží mlýny.

V dalších rolích filmové novinky, kterou budou moci diváci v kinech vidět letos na podzim, se objeví Jaroslav Plesl, Jaroslava Pokorná, Jana Plodková, Bořek Slezáček, Jiří Havelka nebo Sylvie Maryško Koblížková známá jako Uzlinka z Pelíšků.

Příběh, podle kterého je film natočen, již mohli vidět diváci pražského Divadla Na Fidlovačce, kde měla hra Výjimečný stav od Milana Tesaře premiéru v lednu 2019. Režíroval ji Tomáš Svoboda.

VIDEO: Jordan Haj - The End Of The World: