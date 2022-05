Bratry Josefa a Radka Mašínovy si zahrají Oskar Hes a Jan Nedbal

„Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema příběhu, když na agresi odpovíte silou a to se dotkne i vašich nejbližších. Co bych dělal, kdybych se sám octl ve stejné situaci,“ říká režisér o hrdinech, které jedni oslavují za boj proti komunismu a druzí považují za vrahy.

Podle Epsteina patří příběh bratří Mašínů mezi několik scenáristických himalájských vrcholů. „Je zrádný v mnoha směrech. Vypadá nesmírně filmově a autorovi na první pohled nehrozí mnoho práce. Teprve časem jsem pochopil, před jak obrovským dramatickým gigantem stojím. Každá postava v dramatu rodiny je anticky tragická, a práce scenáristy tak byla především ve volbě materiálu, který do příběhu nedá, “ vzpomíná Epstein.

Oscar Hes hraje Josefa Mašína, Jan Nedbal jeho bratra Radka Mašína, Taťána Dyková ztvární Zdenu Mašínovou. Premiéra je v plánu na 26. října 2023, sedmdesát let od útěku do Západního Berlína.

„Josef Mašín je pro mě žijící legenda, takže jsem byl neskutečně nervózní. Překvapil mě nevyčerpatelnou energií. V devadesáti letech nás celý den provázel po místech jejich útěku,“ líčí Hes součást herecké přípravy.

Film Bratři vzniká v koprodukci Česka, Německa a Slovenska. Snímek podpořila řada institucí včetně České televize, evropského fondu Eurimages nebo Fondu kinematografie a prostřednictvím internetové sbírky se před kamerou mohou objevit i fanoušci.