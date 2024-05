Brit Kirk z Litvínova: Diváci jsou tady vášniví. Češi, budete nám fandit?

„Všichni milují příběhy outsiderů. Věřím, že mimo zápas s Českem budou zdejší fanoušci přát nám,“ vzkázal čtyřiadvacetiletý hokejista, který v základní části extraligy nasázel 19 gólů a v play off dalších devět. Otázku, zda skutečně posílí Eisbären Berlín, jak se spekuluje, nechal nezodpovězenou.

Na úvod máte obhájce titulu Kanadu. Je dobré narazit hned na spolufavorita turnaje, nebo byste na rozjezd upřednostnili snazšího soupeře?

Jakýkoli tým v nejvyšším levelu mistrovství světa pro nás bude výzvou. Takže my se těšíme na každý zápas. Soupiska Kanady je plná mladých talentů z NHL, je vzrušující se s nimi utkat, zažít je přímo na ledě. Ale nám ani moc nezáleží na tom, proti komu hrajeme. Víme, že všechny zápasy budou těžké. Musíme se zaměřit jen na sebe. Na náš systém, náš způsob hry, abychom ho dodržovali a sami sobě díky tomu dali co největší šance na úspěch.

Jak moc se těšíte na souboj s Connorem Bedardem, zázračným dítětem kanadského hokeje?

Všichni jsme nadšení, že se setkáme s hráči takového kalibru. Budeme vstřebávat zkušenosti, užívat si to. Respektujeme soupeře i to, kdo jsou, co dosud dosáhli a jaký mají talent. Ale nakonec to je hokejový zápas a stát se může cokoli. Chceme tady dobré výsledky.