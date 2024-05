Ostravané ztratili motivaci. Ale hanbu jsme v semifinále neudělali, soudí Majerčák

Basketbalisté NH Ostrava ve čtvrtfinále Národní ligy zaskočili obhájce titulu z Opavy, leč v semifinále na dalšího favorita, na Nymburk už nestačili.

Po páteční domácí porážce 57:86 prohráli celou sérii 0:4 a čeká je duel o třetí místo s poraženým z dvojice Ústí nad Labem – Děčín.

„Chtěli jsme doma urvat aspoň jedno vítězství, ale bylo to náročné, protože nám chyběli dva hráči základní pětky,“ řekl ostravský rozehrávač Matej Majerčák.

Hned v prvním utkání série si zranil ruku Jarrid Rhodes a v pátek scházel i rozehrávač Rashad Madden, jenž má ze čtvrtečního duelu pochroumané rameno.

„Oba se těžce nahrazují, obzvlášť proti Nymburku, který má dvanáct vyrovnaných hráčů. Ale hanbu jsme doma neudělali, bojovali jsme a odedřeli to,“ prohlásil Majerčák.

Nymburští uznali, že souboje s oslabeným protivníkem byly pro ně snadnější, než čekali.

„Michal Svoboda (kvůli nemoci) nemohl přijet na zápasy k nám. K tomu se jim zranil Rhodes, který odehrál čtvrtfinále s Opavou moc kvalitně, takže jsme se na něj hodně připravovali,“ řekl nymburský pivot Martin Kříž. „Vypadnutí klíčových hráčů je velký zásah do týmu.“

Přesto, nepolevili Ostravští po euforickém postupu přes Opavu?

„Těžko říct, možná tam něco bylo, když jsme předčili náš cíl a dostali se tak daleko,“ připustil Matej Majerčák. „Vyhrát sérii s Opavou bylo enormně náročné, ať už fyzicky, nebo psychicky. Asi jsme všichni měli v hlavách, že s Nymburkem se na čtyři vítězné zápasy bude hrát těžce.“

Přiznal, že pro ně bylo těžké se znovu namotivovat. „Sérii jsme chtěli dohrát se ctí a už jsme se snažili připravovat na boj o třetí místo,“ řekl Majerčák.

„Po prvních dvou utkáních jsme se doma už chtěli chystat na sérii o třetí místo, abychom se na ni naladili a hráli v ní lepší basket, než proti Nymburku,“ potvrdil ostravský křídelník Michal Svoboda.

Ostravští páteční duel prohráli rozdílem 29 bodů, čtvrteční o 23 a v Nymburce byl propad 52 a 23 bodů.

„Mrzí nás především ten páteční zápas, v němž jsme se ve třetí čtvrtině dotáhli na tři body,“ uvedl Matej Majerčák. „V tu chvíli bylo utkání otevřené, ale Nymburk zase zabral a nás jako v celé sérii brzdily ztráty a útočné doskoky. Nymburk, když se rozběhne, se už těžko zastavuje.“

Kříže těšilo, že nezpanikařili, když Ostravští snížili na 52:55. „Zrychlili jsme a znovu si vybudovali větší náskok. Pak jsme už utkání kontrolovali a sérii ukončili, jak jsme si přáli,“ uvedl Martin Kříž.

Dodal, že po domácích jasných výhrách nechtěli na hřišti soupeře nic podcenit.

„Věděli jsme, že přijedeme do Ostravy, kde bude plná hala a nebude to úplně jednoduché,“ uvedl Kříž. „Byl tam v naší hlavě ale trochu pocit nějakého podcenění, což se potvrdilo ze začátku třetího zápasu. Naštěstí jsme do toho šlápli a utkání otočili na naši stranu. A v pátek to už bylo o tom, že jsme chtěli sérii ukončit.“

Ostravské opory Rashad Madden (vpravo) a Jarrid Rhodes kvůli zranění ve čtvrtém semifinále s Nymburkem seděli jen na lavičce.

Nymburští jak čtvrtfinále, tak semifinále zvládli bez porážky.

„Teď ale budeme muset hodně dbát na to, abychom se se vším respektem k Olomoucku a Ostravě, jíž se zranili hráči, nenechali ukolébat, protože ať nás ve finále čeká Ústí, nebo Děčín, bude to o něčem jiném,“ upozornil Martin Kříž.

Takže dosavadní soupeři Nymburk neprověřili?

„Nebyl to ten nejlepší test před finále,“ uznal Kříž. „Máme teď deset dnů na to, abychom na sobě zapracovali a nedovolili v úvodních domácích zápasech nějaké překvapení.“