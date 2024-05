Ostravští basketbalisté věří, že doma budou Nymburku více vzdorovat

„Takových proher v Nymburce jsme už zažili...“ řekl ostravský trenér Adam Choleva. „Jsme malí, přeskákali nás – a z toho je ten hrozný výsledek.“

Upozornil, že je to play off a v něm se na skóre nehledí. „Důležitý je počet vítězství. Prohráváme nula dva, ale uvidíme, jak to bude u nás doma,“ uvedl Choleva.

Ostravští však mají problém. Už tak úzká se jejich sestava rozpadá. V Nymburce chyběl nemocný Michal Svoboda a hned v úvodní čtvrtině prvního duelu si Jarrid Rhodes poranil ruku, kterou má v sádře.

„K tomu se v průběhu druhého zápasu zranil Dominik Heinzl. Naše sestava je oslabená,“ podotkl Adam Choleva. „Hráči museli často zaskakovat na jiných pozicích. Kluci z lavičky bojovali, ale šíře kádru Nymburka a jeho kvalita se projevily.“ Ostravští navíc po přestávce ve druhém utkání šetřili největší opory v čele s rozehrávačem Rashanem Maddenem.

Cenné minuty v Nymburce tak nasbírali mladíci – 17letý rozehrávač Mikuláš Čank a o pět let starší křídelník Matyáš Janů.

Nakye Sanders (vlevo) z Nymburka zakončuje na ostravský koš přes Benjamina Stevense.

Čank odehrál v prvním duelu téměř šest minut a ve druhém bezmála 22. Byly to jeho první zkušenosti v play off.

Janů už naskočil na šest minut do čtvrtfinále s Opavou a proti Nymburku si v každém z dosavadních utkání připsal kolem třinácti minut.

„V Nymburce jsme byli oslabeni, ale my v takové menší rotaci hrajeme pořád. Šanci dostali jiní, ale včetně mě jsme se s tím nepopasovali dobře,“ prohlásil ostravský kapitán Štěpán Svoboda.

Dodal, že Ostravští jsou mužstvem dvou tváří. „Doma hrajeme jinak. Věřím, že nám diváci pomohou, že se vzpamatujeme z těch porážek v Nymburce a bude to od nás lepší,“ řekl Svoboda.

Rovněž Nymburští očekávají, že NH Ostrava bude v Tatranu nebezpečnější. „Ostravští budou doma před svými fanoušky určitě klást odpor po celé utkání,“ předpokládá nymburský trenér Francesco Tabellini.

„Víme, že v Ostravě to bude těžší. Snad se jim uzdraví nějací hráči a zmobilizují se,“ dodal rozehrávač Nymburka Jakub Tůma.