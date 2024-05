Nymburk vyhrál i v Ostravě a v pátek může slavit návrat do finále NBL

Obdobný debakl, jaký utrpěli v předchozím zápase (60:112), tentokrát Ostravané nedopustili, ale po vyrovnanějším úvodu se hrálo opět v režii favorita. Náskok Nymburka, který měl znovu jednoznačnou převahu na doskoku (53:34), narostl postupně až na 28 bodů v úvodu poslední čtvrtiny. Domácí ale nerezignovali a alespoň výsledek zkorigovali.

„Chtěli jsme do toho vstoupit s úplně opačnou agresivitou než ten zápas v Nymburce a to se nám, myslím, povedlo. Nebylo to až tak jednoznačné, bohužel nám to uteklo na začátku třetí čtvrtiny, tam to narostlo na 20 bodů a nám se pak hrálo těžce. Ale prostřídali jsme sestavu, byl tam svěží vítr, dokázali jsme s nimi běhat... Nymburk asi cítil polštář, polevil, ale mám z toho mnohem lepší pocit než v Nymburce,“ řekl České televizi ostravský kouč Adama Choleva.

Zlepšení soupeře oproti předchozímu zápasu ocenil i trenér Nymburka Francesco Tabellini. „Čekali jsme, že se zvednou. Po té těžké porážce, poprvé doma, před zdejší skvělou kulisou... A skutečně hráli velice dobře a nebylo to zpočátku pro nás lehké, ale když jsme přistoupili na způsob jejich hry, už jsme si vedli dobře,“ uvedl italský kouč.

Nejlepším střelcem jeho týmu byl s 15 body Jitaurious Gordon, stínem bylo zranění kolena reprezentanta Ondřeje Sehnala. V domácím dresu dal 16 bodů Matej Majerčák.

Slavia v úterý zvítězila ve Svitavách 103:87 a doma už šanci na udržení nepustila. Stejně jako před dvěma dny i v odvetě pustili Pražané soupeře jedinkrát za zápas do vedení, navíc opět pouze jednobodového. K záchraně je dovedl kapitán Radek Pumprla, který k úterním 25 bodům přidal dnes 20, zaznamenal i devět doskoků a osm asistencí. Hostům nebylo nic platných 30 bodů Romana Marka.

„Čekání (na start baráže) bylo dlouhé, šest týdnů bez jakéhokoliv (soutěžního) zápasu, takže je to velká úleva. A hlavně když je konec sezony dobrý, tak je dobrý pocit a celé léto to bude vypadat líp,“ řekl Pumprla. S výsledkem přes bezpečné vítězství ale úplně spokojený nebyl. „Protože rozdíl mezi těmi soutěžemi je velký, a kdybychom takhle hráli v nejvyšší soutěži, asi by to zase vypadalo, jak vypadala celá naše sezona,“ dodal.