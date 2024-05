Růžička o zlaté partě i kapitánu Červenkovi: O tým se stará jako Jágr

Šedesátníka Růžičku, kapitána olympijských vítězů z Nagana a nynějšího kouče druholigového Mostu, jako hráče pasovali mistrem světa v roce 1985 v Praze. Coby trenér dovedl český tým ke dvěma prvenstvím, naposledy v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem.

Šilo to s vámi teď u obrazovky?

Přiznám se, prožívám to, i když jsem všechny zápasy sledoval v klidu doma. S manželkou i dcerkou, která však finále nedokoukala, protože ráno musela do školky.

Vcítil jste se do trenérů a hráčů?

Měl jsem to štěstí, že poslední dvě zlatá mistrovství jsem u toho mohl být přímo na střídačce. Vím, jaké to je. A taky jsem zažil šampionát v roce 1985 a hrozně jsem si přál, aby se i klukům povedlo vyhrát doma. Je paráda, že jim to vyšlo.