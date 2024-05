Bylo to na krev, ale je to důležitá výhra. Bohačíkovi se ulevilo

„Dnes to bylo vybojované, než že bychom to vyhráli basketbalovou krásou. O to cennější ale ta výhra je. Je to finále. Bylo to na krev, ale je to důležitá první výhra v sérii,“ řekl Bohačík.

Nymburk postoupil do finále po jasných výhrách 4:0 ve čtvrtfinále nad Olomouckem a v semifinále nad Ostravou. Poslední soutěžní duel ale odehrál před jedenácti dny a v úvodu se dostával pomalu do tempa. V poločase prohrával 40:46, ve třetí čtvrtině to bylo o 12 bodů a před závěrečnou částí měl sedmibodové manko.

„Po těch třech tréninkových kempech, co jsme měli během play off, jsem ale upřímně čekal horší první poločas. Věřím, že jsme byli dnes takoví zamrzlí proto, že jsme dlouho nehráli, a zítra předvedeme úplně jiný basketbal,“ uvedl jednatřicetiletý Bohačík.

Ústí nad Labem táhl především osmadvacetibodový střelec Ty Nichols. Severočeši také předčili Nymburk v počtu trefených trojek (10:4). „Ústí hrálo tím samým stylem, jako hrálo semifinále. Já mám ale pocit, že my celý ten zápas nehráli, jak jsme chtěli, takže jejich bodové šňůry na mě moc nepůsobily,“ podotkl dlouholetý reprezentant, který se vrátil do Nymburka před sezonou z Bambergu.

Nymburk srovnal krok až necelé dvě minuty před koncem po dvou trestných hodech Bohačíka. Středočeši pak mohli vyhrát i v základní době, soupeř si ale vynutil prodloužení. V něm už ale domácí většinu času vedli a duel dotáhli k vítězství.

Nymburští František Rylich (vlevo) a Jaromír Bohačík bojují s ústeckým Maverickem Rowanem.

„S klukama jsme si v prodloužení říkali, že musíme hrát agresivně do koše. To se podařilo. Těch šestek tam bylo hodně,“ řekl Bohačík. „V prodloužení jsme byli celou dobu vepředu, což je obrovský rozdíl. Ústí je tým, který když vyhrává, tak se proti nim hraje hrozně těžko. Mají individuality, které jsou schopné si vzít celý ten útok na sebe, takže když jsou nahoře, tak se to těžko brání,“ podotkl Bohačík.

Díky prvnímu vítězství v sérii vykročil Nymburk za možným ziskem 19. titulu. Druhý finálový duel je na programu ve středu od 18:00 opět na jeho palubovce. „Musíme využít toho, že jsme doma a máme tu vše pro to, abychom se připravili. Sejdeme se, ukážeme si video a máme tuto výhodu domácího prostředí, kterou jsme si pracně vybojovávali posledních osm měsíců,“ dodal Bohačík.