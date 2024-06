Mbappého nos je zlomený. Kaňka na vítězném večeru, nepříjemné, řekl kouč

„Je to samozřejmě kaňka na tomto večeru. Uvidíme, jak se to vyvine. I kdyby to byl ‚jen‘ nos, je to pro nás nepříjemné,“ pokračoval kouč ve vysílání televize TF1.

Zlomeninu posléze s odkazem na osobu z hráčova okolí potvrdila také francouzská tisková agentura AFP. Podle deníku L’Equipe odjel Mbappé ihned po utkání záchrankou do nemocnice na operaci.

Mbappé nastoupil k prvnímu zápasu na velkém turnaji coby kapitán Francie, páska na rukávu mu ale vůbec nepřinesla štěstí, naopak.

Ano, jeho centr si Rakušan Wöber srazil do vlastní sítě a šlo o jediný gól zápasu. Nicméně čerstvé posile Realu Madrid se na stadionu v Düsseldorfu nedařilo tak, jak je zvyklá.

Ostatně: také vás až šokovalo, že Mbappé po úniku v 55. minutě, kdy přesprintoval dva protivníky a už byl zcela sám před gólmanem, v tisíciprocentní tutovce obstřelem minul bránu?

V závěru pak francouzský forvard při pokusu o hlavičku trefil vlastním obličejem do ramene obránce Dansa. Hned se chytal za bolavé místo, z nosu se mu řinula krev. Lékaři se ji snažili zastavit tampony, všem přítomným ale brzy došlo, že Mbappé zápas nedohraje.

Ještě než došlo na střídání, vysloužil si žlutou kartu, protože si odchod za postranní čáru po boku doktorů najednou rozmyslel a usedl na trávník, aby přerušil hru. Francie hájila těsný náskok a její lídr za zdržování neunikl napomenutí.