Zbláznili jste se? slyšeli ústečtí basketbalisté v létě. Teď si užijí Last Dance

„Teď neřeším, co bude, tohle necháme až po finálové sérii. Postupem do ní jsme přepsali klubové dějiny, což je neuvěřitelné, a boj o zlato si jdeme užít!“ hlásí nadšený Tomáš Hrubý, ústecký generální manažer, před zlatým bojem. Vypukne v úterý a ve středu v Nymburce.

Právě fakt, že ve stejném složení se ústecký tým už nesejde, může násobit jeho motivaci. Kouč Jan Šotnar už v předstihu oznámil, že po sezoně se přesune jinam. Těžko věřit, že zůstane hvězdný Ty Nichols, nejužitečnější hráč sezony. Do Opavy se vrátí František Váňa, další dva Čechy taky lákají jinde. Je to ústecká daň za úspěch. A pravidelná.

„Žádný Last Dance to není, u nás je to každý rok stejné. Odchází trenér, škoda, jedeme dál. Přijdou nějací noví hráči, věřím, že většina stávajících zůstane. Tvrdě na tom makáme. Máme teď vyšší laťku pro naše diváky, ale nehroutíme se z toho, budeme chtít lidi v Ústí basketem bavit dál,“ ubezpečil srdcař Hrubý.

Basketbalisté ústecké Slunety se radují z postupu do ligového finále.

Dokument Last Dance mapoval poslední sezonu legendy Michaela Jordana v Chicagu. Zakončil ji šestým triumfem v NBA. Co Ústí?

„Nymburk je favorit, kvalitu ukázal i v Evropě. Z nás spadl obrovský kámen. Hrajeme bez tlaků, to je možná lepší. Nebudeme mít svázané ruce, určitě soupeře potrápíme. A doma budeme mít skvělou atmosféru,“ těší se funkcionář.

Ústí se opájí semifinálovým postupem přes rivala Děčín v sedmém zápase o všechno a hlavně první medailí ve svých dějinách, ale u stříbrné se zastavit nechce.

„Všechno si sedlo, šatna, hráči s trenérem. Všichni vědí, jakou mají roli. A když třeba padali, tak se do zápasu vrátili. Ukázali vnitřní sílu,“ hřálo Hrubého. „Škarohlídi před sezonou říkali, že jsme s koučem blázni, když podepisujeme hvězdy Nicholse a Lamba Autreyho. Že nemůžou hrát spolu. A oni jim postupem do finále dali nejlepší vzkaz. Kluci jsou neuvěřitelní! Celý tým.“

Ústí prožívá pohádku, vždyť jeho rozpočet patří v NBL ke skromnějším. Klub jako takový táhnou vlastně jen dva lidé. „Kolem áčka to děláme já a Vláďa Hejl. Pracujeme, s čím pracujeme, máme to nějak nastavené. A podívejte, jaké je v Ústí basketbalové šílenství. Pro mě to je emotivní, neskutečné.“ Jaké to bude po finále?