Pastrňák: Dostál mi málem přivodil infarkt. Spojil by Česko a Slovensko

V úterý se připojil do živého vysílání zámořského podcastu Spittin’ Chiclets. Zapnul si kameru, napil se piva a spustil: „Jak to jde hoši, musím si zase osvěžit angličtinu!“

V hovoru zdravil Briana McGonagleho a bývalé hokejisty Ryana Whitneyho s Paulem Bissonnettem.

Probírali řadu témat, samozřejmě převážně týkající se čerstvě uplynulého světového šampionátu.

„Turnajem žila celá země. Skandovalo plné Staroměstské náměstí, chorály miluju! Jsme mistři světa, přesně tohle jsem potřeboval,“ uvědomil si.

Až donedávna na podobný úspěch marně čekal. Má bronz z mistrovství světa z roku 2022, zahrál si finále play off NHL, ale ve 28 letech doposud Stanley Cup nezískal. I proto ho reprezentační triumf tolik těší.

„Je to báječné, na zlato jsme čekali opravdu dlouho a nemohlo přijít v lepší čas než doma před tolika fanoušky,“ řekl.

Hned po vyhraném finále nad Švýcarskem přidal Pastrňák na svůj instagramový profil příspěvek, kde popíchl organizátory turnaje Four Nations, kteří pozvali Kanadu, Spojené státy, Finsko a Švédsko. Trochu paradoxně tak chybí současný světový šampión.

davidpastrnak Maybe Four Nation invite now ? #mistři #nenizac #dekujeme vidíme se na Staromaku oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Je to těžké, obzvlášť po takovém turnaji, kteří třeba Finové neměli tak dobrý, i když neposkládali moc silný tým...,“ povzdechl si.

„Měl jsem pocit, že je musím trochu pošťouchnout. Ale rozumím okolnostem, jedná se o rychlý turnaj, není moc času na zápasy. Nicméně jsem to nemohl nechat jen tak být po tom, co jsme vyhráli. Papírově tam jsou čtyři nejlepší týmy, nemyslel jsem to špatně, ale samozřejmě bychom si přáli na turnaji být,“ sdělil.

Má se jednat o jakýsi předkrm pro olympiádu a následný Světový pohár, všude se mají utkat nejlepší hráči na světě. Na poslední takové akci v roce 2016 se objevily celky Kanady, USA, Ruska, Švédska, Finska, Česka, ale také kádr hokejistů do 23 let ze Severní Ameriky a výběr Evropy.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David Pastrňák. (26. května 2024)

Jelikož Češi na Four Nations chybí, Bissonnette se Pastrňáka zeptal, zdali by se mu pozdávalo například spojení s jinými evropskými státy, na které se nedostalo.

„Nevadilo by mi to. Ale myslím, že by bylo zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti. Dali bychom dohromady dobrý kádr, bývali jsme jedna země, teď jsme sousedé. Navzájem si fandíme, rozumíme si v jazyce,“ argumentoval.

Jeho, Zachu, Nečase nebo Hertla by mohli doplnit například Slafkovský, Nemec nebo Černák. „Líbilo by se mi to víc než tým Evropy z posledního Světového poháru,“ doplnil.

Brankoviště takového týmu by mohlo vypadat totožně jako to české z domácího šampionátu. Na něm Lukáš Dostál ukázal, že patří mezi světovou špičku a že si jednoznačně zaslouží pozici jedničky i v NHL.

„Anaheim je v Západní konferenci, hrajeme s ním dvakrát za sezonu a posledně proti nám chytal oba duely John Gibson. Upřímně jsem nevěděl, jak moc je Dostál dobrý. Nevím, co bychom museli zkazit, abychom po jeho dvou čistých kontech ve čtvrtfinále a finále nevyhráli,“ chválil Pastrňák krajana.

Čeští hokejisté si na domácím mistrovství světa zahrají o medaile. Spojeným státům americkým oplatili několik čtvrtfinálových porážek včetně té loňské, výhru 1:0 zařídila šťastná přesilovková trefa Pavla Zachy. Na snímku David Pastrňák a Lukáš Dostál. (23. května 2024)

Pak si trochu zavtipkoval. „Víte, jsem už starší, před zápasy se docela dost rozvičuju. Ale on? Cvičil si mrtvé tahy! Klasický gólman, dělá divné věci. A taky jsem myslel, že ho zabiju, když se snažil dát ve finále za stavu 1:0 gól přes celé hřiště. Málem mi přivodil zástavu srdce, nahrál přímo Fialovi mezi kruhy!“ vykřikl.

Několikrát ale zopakoval, jak se bez něj tým nemohl obejít. Na zlatu měl obrovskou zásluhu, díky němu mohl Pastrňák a spol. zahájit mohutné oslavy. Pak sám na závěr podcastu prohodil: „Já ani nevím, co je dneska za den.“