Děčínský kapitán o mimořádném gestu fanoušků i fér derby: Ale řežba to je!

Ústecký Haiblík bez vytáček: Jdeme si pro titul Žádné kličkování a schovávaná za frázi jdeme zápas od zápasu. Ústecký křídelník a pivot Johan Haiblík řekl naplno, co si přejí všichni fanoušci Slunety. „Hned na začátku sezony jsme si řekli, že to chceme dotáhnout do finále, jít si pro první místo. Pořád v to věříme a budeme o to maximálně bojovat,“ slíbil po páteční porážce s rivalem Děčínem, po níž je semifinálová série srovnaná 1:1 na zápasy. „Bolí to, ale je to jen jeden zápas, série bude dlouhá. Musíme teď vyhrát aspoň jednou u nich a potom si dál držet výhodu domácího prostředí,“ má jasný plán čtyřiadvacetiletý hráč. Ústecký Johan Haiblík krotí balon. Po pátečním domácím krachu nehledal vytáčky. „Důvod naší prohry je jednoduchý. Tým, který víc bojoval a dal do toho větší úsilí, vyhrál. Nemůžeme začít hrát v poslední čtvrtině, tak to nejde!“ Proč tedy Sluneta zabrala až ve finiši? „Těžko říct. Možná tam byla frustrace z toho, že jsme nedali pár střel, malá koncentrace, protože jsme vyhráli první zápas. Může to být více důvodů.“ Nezdar ho mrzel i kvůli fanouškům, kteří vyprodali ústeckou halu. „Musím poděkovat divákům, takovou atmosféru člověk zažije jednou za život, jsem za to strašně rád. A to samé teď bude v Děčíně,“ očekává. I když se hraje o hodně, žádné záludnosti zatím dlouho očekávané derby v play off nezkazily. „My i kluci z Děčína jsme jen lidi, nebudeme dělat zákeřnosti jen proto, že vyhrát může pouze jeden tým. Je to férové, ale bojovné. A takový basket má být.“ Série pokračuje v úterý a ve středu v děčínském Armex Sportcentru. „Bude to boj, ale už jsme tam letos jednou vyhráli. Jsme tým, který je dokáže porazit i v tom jejich bojovném prostředí,“ věří si Haiblík.