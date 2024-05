Děčín i opory se omluvily za gesta. Nepřítomnost doktora Válečníky šokovala

Zápas plný kontroverzí, který domácí Ústí vyhrálo 86:75 a v sérii se ujalo vedení 3:2, ovlivnilo zranění Ogundirana v závěru třetí čtvrtiny. Domácí Maverick Rowan při dopadu trefil Nigerijce loktem do obličeje, z čela mu hned tekla krev proudem. Děčín po zhlédnutí videozáznamu nedokáže určit, zda šlo o nesportovní chybu, jak rozhodli sudí po prohlédnutí videa, nebo o faul na diskvalifikaci. Proto nepodá podnět k ligové disciplinárce.

„Nejdůležitější zprávou však je, že vyšetření Jordana na CT neprokázalo závažnější poranění. Kromě hluboké tržné rány na čele má však prozatím i bolesti hlavy,“ píší Válečníci s tím, že není možné odhadnout, zda do úterního, šestého semifinále zasáhne.

Hned po zápase si ústecký trenér Jan Šotnar stěžoval, že ho nadávkou častoval děčínský tahoun Matěj Svoboda a že kapitán hostů Tomáš Pomikálek si na něj odplivl. V prvním případě se Šotnar omluvil poté, co mu Svoboda vysvětlil, že se hádal s fanouškem.

„Svoboda se těsně před koncem hrací doby dostal do verbálního i nonverbálního konfliktu s fanouškem domácích, Pomikálek naznačil odplivnutí pod nohy domácího trenéra,“ stojí v prohlášení. „Obě situace, jakkoliv mohly být provedeny v emocích a v afektu, nejsou v souladu s klubovou filozofií BK Děčín a za oba incidenty se hráči i klub omlouvají. Do sportu takovéto chování jednoznačně nepatří a s hráči bylo jejich provinění okamžitě řešeno v rámci interních pravidel klubu. S vyjádřením pana Šotnara ale nesouhlasíme. Věříme, že tato sdělení byla vyřčena taktéž v pozápasových emocích a nebyla pouhým kalkulem směrem k dalšímu pokračování série.“

Šotnar si i po prohlédnutí záznamu Pomikálkova gesta stál za svým a viděl situaci jinak než Děčín: „Odplivl si na mě.“

Děčín po vyhroceném derby spěchal do šaten a až na A. J. Waltona si nepodal se soupeřem ruce, jak dosud bylo obvyklé. Třeba ústecký pivot Johan Haiblík to označil za čin proti fair play.

Děčínský Tomáš Pomikálek zakončuje v pátém semifinále basketbalové ligy proti Ústí.

„Vzhledem ke špatným zkušenostem z loňského play off (Nichols – Vyoral),“ zmiňuje prohlášení přečin děčínského (a nyní ústeckého) tahouna, který napadl pardubického špílmachra, „se naši hráči bezprostředně po skončení utkání rozhodli odejít do šatny bez podání rukou soupeři. Toto jejich rozhodnutí bylo čistě pragmatické a mělo zabránit dalším případným problémům. V žádném případě nemělo nic společného s nesportovním chováním nebo snad nerespektováním soupeře, jak se nás v médiích snaží někteří lidé nařknout. Po skončení série, ať už dopadne jakkoli, si všichni naši hráči ruce se soupeřem podají a popřejí mnoho štěstí do dalších bojů.“

Krvavé Ogundiranovo zranění vyžadovalo zásah lékaře, ovšem ústecký klub pochybil, protože na zápase zdravotnická služba chyběla. Sportovní ředitel NBL už Slunetě udělil pokutu, jejíž výši neuvedl.

„Pro náš klub to bylo velmi šokující zjištění ve chvíli, kdy byl lékař při zranění Ogundirana potřeba. Po utkání už jsme celou situaci neřešili,“ uvádějí Válečníci s tím, že další postup nechali na vedení soutěže.

Reagovali však podle všeho na slova ústeckého šéfa Tomáše Hrubého, že „spíš než nepřítomnost doktora by se mělo řešit prasácké chování Děčína v závěru zápasu a po něm“.

„Pokud jsou pro někoho výsledky utkání nebo prohřešky proti etice přednější než lidské zdraví, tak pro nás rozhodně ne! Absence lékaře je velká chyba a ne všichni si asi svým zlehčováním uvědomují závažnost takové situace. My jsme šťastní, že zranění našeho hráče (nebo kohokoli jiného) nemělo fatálnější následky.“

Podle prohlášení Armexu s péčí o rozehrávače s americkým i nigerijským pasem pomohl jeden z fanoušků.

„O našeho zraněného hráče se musela postarat naše lavička, později se k ní připojil lékař, přítomný v hledišti jako divák, za což mu zpětně děkujeme,“ vzkazuje Děčín. „Přestože otřesený a zkrvavený hráč ležel na střídačce hostů a situace byla velmi nepřehledná, rozhodčí opakovaně pobízeli náš tým k urychlenému zapojení se do hry. A to přestože nikdo v danou chvíli do hry připraven nebyl, včetně lavičky, která byla v té chvíli využita jako provizorní lehátko. Z následných protestů poté vyplynula druhá technická chyba trenéra Tomáše Grepla a tím pádem jeho diskvalifikace. Nerozporujeme udělení technické chyby, ale nemůžeme souhlasit s velmi necitlivým a nešťastným postupem rozhodčích v situaci, která se netýkala přímo hry.“

Děčínský klub apeluje na fanoušky obou týmů, jimž poděkoval za podporu, aby fandění směřovalo k hráčům svého klubu. „Respekt k soupeři, k rozhodčím a především k sobě samým navzájem je to, co je v basketbalu a ve sportu obecně to nejdůležitější.“